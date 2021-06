Hebben tatoeages invloed op hoe goed je kunt zweten? En presteer je als topsporter dan ook minder als je er veel hebt? Vragen die ontstonden na een opmerking van voetbalcolumnist Hugo Borst bij de NOS.

Wie de wedstrijden van het EK kijkt, kan het nauwelijks ontgaan: heel veel spelers hebben tatoeages. Tijdens de wedstrijd Engeland-Schotland afgelopen vrijdag zei Hugo Borst daarover: "Als je tatoeages hebt als profvoetballer, ben je eigenlijk niet goed met je vak bezig, want je zweet daardoor niet goed."

De uitspraak van Hugo Borst bij de NOS.

Er is een effect

Als het waar zou zijn wat Hugo Borst beweert, zou dat dus nogal nadelig zijn voor topsporters en dus ook voor de voetballers die nu op het EK spelen. Waarschijnlijk doelt Borst op een onderzoek uit 2017 waaruit bleek dat bij passief zweten, dus in een warme ruimte bijvoorbeeld, tatoeages wel uitmaken.

Dermatoloog Norbert Ipenburg bevestigt dat: "Er zijn studies die laten zien dat je inderdaad minder zou gaan zweten op plekken waar de tatoeages zitten."

Bij sporten geen verschil

Maar er is ook recenter onderzoek. Bij dat onderzoek is ook gekeken is naar zweten tijdens actieve inspanning, zoals sporten. En daar kwam toch iets heel anders uit.

Ipenburg: "De nieuwste studies waarbij ze de sportomstandigheden hebben nagebootst, waarbij ze mensen echt een uur lang hebben laten sporten, die laten zien dat er geen verschil is in zweetproductie op plekken waar wel en geen tatoeages zitten. En dat er ook geen verschil is in warmte die geproduceerd wordt op die verschillende plekken."

Dermatoloog Norbert Ipenburg.

Pigment komt niet in zweetklieren

Dermatoloog Anne Berthe Halk gaat nog wat verder: "Het is onzin. Het pigment gaat in principe niet in de zweetklieren zitten en het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat het de zweetklieren afsluit."

Maar komt de naald dan niet zover? "Het komt natuurlijk wel in de buurt, want het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar naar verloop van tijd gaan die pigmentdeeltjes in celletjes zitten in de lederhuid en dat zijn niet de zweetkliercellen." Sporters met tatoeages hoeven zich dus geen enkele zorgen te maken. De uitspraak van Hugo Borst klopt niet.