Vlak na de uitschakeling van Oranje wilde hij er zelf 'rustig over nadenken', maar als het aan Oranjefans ligt, hoeft hij niet te wachten tot de EK-kater is weggespoeld. Bondscoach Frank de Boer moet vertrekken, vindt een meerderheid van hen.

'Stug', 'verkeerde tactische keuzes', 'onbegrijpelijk in zijn communicatie', 'niet in staat om een team te smeden'. Het is een greep uit de verwijten die duizenden Oranjefans hebben in een peiling van EenVandaag na de verloren achtste finale tegen de Tsjechen. 57 procent wil dat hij vertrekt als bondscoach van Oranje.

Lees je dit artikel op je smartphone? Draai het scherm voor optimale weergave.

'Onbekwaamheid overduidelijk'

Het vertrouwen in De Boer was voor het toernooi al erg laag, dus voor veel mensen werd het gevoel bevestigd dat De Boer als coach tekortkomt: "Je voelde al dat het ergens mis zou gaan, maar zelfs dan had je deze wedstrijd moeten winnen. Dan moet je je consequenties trekken, anders halen we het WK ook niet eens."

Anderen vonden De Boer ook weinig zelfkritisch na de wedstrijd: "Het hele team heeft gefaald en dan is er maar één iemand de kop van Jut. En zijn analyse na de verloren wedstrijd was misschien nog wel frustrerender dan zijn wissels en tactische keuzes."

Niet alleen de schuld van De Boer

Toch is er ook een grote groep die vindt dat De Boer niet meteen hoeft op te stappen. Ongeveer een op de vijf (21 procent) vindt dat hij kan aanblijven als coach. Zij vinden dat hij nog maar net bondscoach is en de spelers of het elftal hem in de steek hebben gelaten. Nog eens 22 procent betwijfelt of het vertrek van De Boer Oranje veel verder gaat helpen.

Is De Boer in zijn eentje verantwoordelijk voor de vroege uitschakeling van Oranje? Nee. Ongeveer de helft (48 procent) rekent het De Boer vooral aan, maar net zoveel fans (47 procent) vinden de hele spelersgroep schuldig. "Als er gewonnen wordt is dat de verdienste van een team. Als er verloren wordt ook."

Lees je dit artikel op je smartphone? Draai het scherm voor optimale weergave.

Mild over De Ligt

Opvallend is dat Matthijs de Ligt door weinig fans iets wordt verweten. De verdediger kreeg rood na een onhandige handsbal, waardoor er een Nederlands tiental overbleef. Toch vindt maar 14 procent De Ligt vooral verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje.

"We zullen nooit weten hoe het zou zijn afgelopen als we met elf spelers de wedstrijd tegen Tsjechië hadden kunnen uitspelen, maar om Matthijs de Ligt de schuld van dit debacle te geven, gaat me te ver", schrijft een deelnemer.

Nederland nu achter België

Nu de Oranjeleeuwen uit het toernooi liggen, gaat de sympathie van de fans naar de zuiderburen. In tegenstelling tot het Nederlands elftal wisten de Rode Duivels zich gisteren wel te plaatsen voor de kwartfinale. Ook tijdens voorgaande toernooien waar Nederland zich niet voor kwalificeerde, hoopten Oranjefans dat België het ver zou schoppen.

Lees je dit artikel op je smartphone? Draai het scherm voor optimale weergave.

17 procent verwacht dat België voor het eerst in de geschiedenis Europees Kampioen wordt. Iets meer mensen (20 procent) verwachten dat Frankrijk het toernooi wint.