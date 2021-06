Een paar dagen voordat Nederland de eerste wedstrijd speelt op het EK voetbal, heeft slechts 30 procent van de voetballiefhebbers vertrouwen in de mannen van Oranje. De kans dat oranje het ver schopt op het EK is volgens veel deelnemers dan ook klein.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 16.000 leden van het Opiniepanel met interesse in het EK. Tweederde (65 procent) heeft weinig vertrouwen in dit team.

Vertrouwen bij eerdere toernooien hoger

Het vertrouwen in het mannenelftal is dit jaar stukken lager dan vlak voor het laatste EK waar Nederland aan mee deed in 2012. Toen had een meerderheid van de voetballiefhebbers vertrouwen in Oranje. Het vertrouwen zakte daarna in.

Het vertrouwen in het Nederlands elftal door de tijd.

Vlak voor het WK van 2014, toen Nederland het tot de halve finale schopte, hadden slechts drie op de tien mensen vertrouwen in het Nederlandse team en dat daalde nog verder in de jaren daarna, toen Nederland zich niet voor de eindtoernooien kwalificeerde. Nu is het weer iets gestegen, maar nog altijd is de ruime meerderheid negatief over Oranje.

Onervaren

Veel mensen schrijven dat ze niet geloven dat een onervaren ploeg als deze potten kan breken op een groot toernooi. "We hebben zo lang niet meegedaan, deze jongens hebben geen ervaring op zulke toernooien en zijn ook niet op elkaar ingespeeld", schrijft een deelnemer. Ook bij de laatste oefenwedstrijden de afgelopen dagen heeft hebben de spelers geen goed visitekaartje afgegeven: "Het ging allemaal heel lastig en het kostte veel moeite", schrijft iemand, "En dat was nog tegen de slechtere ploegen."

Ook Frank de Boer moet het ontgelden; slechts een kwart (23 procent) heeft vertrouwen in de bondscoach. Ook bij hem wordt getwijfeld of hij genoeg relevante ervaring heeft. Veel mensen vinden bovendien dat hij slecht communiceert: "Met de pers en vast ook met het team", aldus een deelnemer.

Meerderheid denkt dat we maximaal achtste finales halen

De kansen van Nederland dit kampioenschap worden dan ook laag ingeschat. Een meerderheid van 55 procent denkt dat de achtste finales het maximaal haalbare is voor Oranje. Ruim een derde (36 procent) heeft meer vertrouwen en rekent minimaal op de kwartfinales.

Zo worden de kansen van het Nederlands elftal ingeschat.

Slechts 3 procent verwacht dat het Nederlands elftal de finale haalt, 2 procent verwacht dat 'we' die winnen en Europees kampioen worden. De deelnemers zijn allerminst unaniem over wie dan wel Europees kampioen wordt; Frankrijk (26 procent), Duitsland (20 procent) en België (7 procent) worden het meest getipt.

Frenkie de Jong favoriete speler

Over wie de meest favoriete speler is van de EK-ploeg, zijn de ondervraagden eenduidiger. Frenkie de Jong wordt daar met afstand het meest genoemd. Mensen omschrijven hem als goede voetballer ("de beste middenvelder van Europa") maar vooral ook als 'sympathiek' en 'nuchter'.

Ook Memphis Depay ("een echte Oranje leeuw van binnen en - letterlijk- van buiten") en Matthijs de Ligt ("normale jongen en goede voetballer") worden veel genoemd. Daley Blind en Georginio Wijnaldum maken de top-5 compleet.