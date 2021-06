Kroegbazen zijn het erover eens: wat zou het mooi zijn als we in elk geval vanaf half juni het EK op groot scherm kunnen volgen. Niet alleen vanwege de in te halen omzet, maar ook om weer wat dichter bij elkaar te komen.

Na het beraad van de veiligheidsregio's afgelopen maandag moesten horeca-eigenaren opnieuw een teleurstelling verwerken. Ze hoopten het Europees kampioenschap voetbal, dat op 11 juni begint, uit te kunnen zenden op groot scherm. Maar dat zit er tot 20 juni in elk geval niet in. Daarna wordt er opnieuw een afweging gemaakt.

Uit je bubbel

"En laat het dan alsjeblieft zo zijn dat het wél mag", zegt Bart Elshof van het WestergasTerras in Amsterdam. Hij heeft behoefte aan Oranje op groot scherm. Niet alleen als ondernemer, maar ook als mens. "De laatste jaren zijn we naar mijn idee steeds verder van elkaar af komen te staan. We denken voortdurend in 'wij' tegen 'zij'." De coronacrisis maakte dat volgens Elshof nog eens pijnlijk duidelijk.

"We leefden lange tijd letterlijk in onze eigen bubbels. Door naar de kroeg te gaan en met anderen naar voetbal te kijken, kom je weer eens uit die bubbel. Mogelijk sta je naast iemand die anders stemt dan jij of iemand met een andere afkomst dan die van jou. En waarschijnlijk is het hartstikke gezellig. Het klinkt misschien cliché, maar voetbal verbroedert. Daar verlangen we naar."

Bron: Bart Elshof Het WestergasTerras tijdens een eerder kampioenschap

Regelen geblazen

Elshof vroeg 3 maanden geleden al een vergunning aan voor een groot scherm op zijn terras, maar het blijft tot 20 juni spannend of hij er gebruik van kan maken. Als de veiligheidsregio's dan alsnog een 'go' geven, wordt het regelen geblazen. Van tevoren een groot scherm huren en versiering inkopen is op dit moment een te groot risico, zegt hij.

Het zou onverstandig zijn, als de horeca het hele EK niets mag organiseren, vindt Elshof. "Mensen gaan toch wel kijken, dan kun je dat beter georganiseerd en verspreid op een terras doen, dan ongeorganiseerd op een kluitje in het park of thuis. Met Koningsdag hebben we gezien dat het flink mis kan gaan als de terrassen dicht zijn. Mensen verzamelen zich toch wel."

Lees ook Oranje is er eindelijk weer bij, maar het EK leeft een stuk minder dan andere jaren

Misschien

Ook Ronnie Gommers van Café de Coop in Sprundel staat in de startblokken. Al is het met enige twijfel. "Er is besloten dat er vanaf 20 juni 'misschien' op groot scherm gekeken mag worden, maar het is lastig om iets te organiseren met een 'misschien'."

Voor het geval dat de 'misschien' een 'ja' wordt, heeft hij al wel een plan gemaakt. "We zetten een deel van het dorpsplein af, maken plaats voor een paar honderd man, regelen voldoende obers en huren een tapwagen en groot scherm." Hij heeft hier en daar al gepeild of het moeilijk wordt om last minute een scherm te huren, maar dat lijkt mee te vallen. "De evenementenbranche ligt ook zo goed als stil. Die zijn alleen maar blij als je iets huurt, ook als het kort dag is."

Bron: Ronnie Gommers Ronnie Gommers in zijn Café de Coop

Alle horeca profiteert

De gemeente Rucphen, waar Sprundel onderdeel van is, is een echte oranjegemeente, vertelt Gommers. Al voor corona in beeld was, was er het idee om het industrieterrein naast het dorp om te toveren tot evenemententerrein met grote schermen en veel oranje. Daar zou Gommers met zijn café dan onderdeel van zijn. Hij hoopt het nu in het klein alsnog te kunnen vieren.

"Een evenement als het EK is belangrijk voor de horeca. Hier in Brabant hebben we carnaval, in Nijmegen hebben ze de Vierdaagse, maar dit is voor heel Nederland. Alle horeca kan hiervan profiteren. Het zou dus wel heel mooi zijn als er in elk geval vanaf half juni collectief gekeken kan worden."

Behoefte aan gezelligheid

Daar hoopt Roy Mengerink uit Mill ook op. Hij is van het oranjecomité in zijn buurt die - toepasselijk - de Oranjeboombuurt heet. Bij elk EK of WK trommelt Mengerink een groep dorpsbewoners op om de 800 meter lange hoofdweg en zijwegen in het dorp te versieren met oranje vlaggetjes en andere accessoires.

Ook dit jaar is het comité aan de slag gegaan, weliswaar in kleine groepjes en met voldoende afstand van elkaar. "Natuurlijk is het anders met corona, maar daar wilden we ons niet door laten tegenhouden", zegt hij. "We horen van veel dorpsbewoners dat ze ontzettend veel behoefte hebben aan versiering en gezelligheid. Vorig jaar rond deze tijd waren de straten leeg, nu verandert dat langzaam. Bij velen zie je weer een lach op het gezicht."

Bron: EenVandaag De straten van Mill hangen vol met oranje vlaggetjes voor het EK

Niets te verliezen

Bart Elshof van het WestergasTerras merkt ook die behoefte op. "We worden al weken met berichten bestookt over wat we doen met het EK. De animo is er." Ondanks de onzekerheid is hij positief gestemd. "De vaccinatiegraad stijgt, ziekenhuizen worden leger. Het afgelopen jaar is me de moed me weleens in de schoenen gezonken, maar volgens mij gaan we echt de goede kant op."

Of Elshof vertrouwen heeft in het Nederlands elftal? "De kansen schat ik niet heel hoog in, niemand volgens mij, met Frank de Boer als bondscoach en een geblesseerde Virgil van Dijk. Maar je weet het nooit. In 2014 werden we derde tegen alle verwachtingen in. We hebben niks te verliezen."