Wetenschappers hebben drie wedstrijden in het betaald voetbal onderzocht in een Fieldlab. Conclusie: de kans op een coronabesmetting is thuis net zo groot als daar. In een rondvraag door EenVandaag zijn epidemiologen kritisch over die uitkomst.

Op basis van de experimenten adviseerde Fieldlab dat bepaalde evenementen in de buitenlucht, onder voorwaarden, kunnen doorgaan met een bezetting van 50 tot 75 procent.

Model niet gevalideerd

OMT-lid Marc Bonten kijkt sceptisch naar de Fieldlab-experimenten in stadions. "Dat rapport heb ik gezien en heb ik ook beoordeeld. Mijn grootste bezwaar is dat het model niet gevalideerd is. Het model voorspelt wat en daar worden deze conclusies aan opgehangen, maar of dat model het bij het juiste eind heeft is nooit onderzocht."

Drie wedstrijden werden in het Fieldlab onderzocht: NEC - De Graafschap en Almere City FC - Cambuur Leeuwarden, met beide 1500 bezoekers, en Nederland - Letland met 5000 bezoekers. Bezoekers kregen alleen toegang als ze zich lieten testen: bij de drie wedstrijden testten in totaal 30 bezoekers positief. Na afloop van de wedstrijd werden de bezoekers weer getest, maar die test was vrijwillig. Zeven van hen bleken toen besmet met corona.

Onterechte conclusies?

Dat testen achteraf vrijwillig was, maakt het volgens veld-epidemioloog Amrish Baidjoe onmogelijk om keiharde beweringen te doen: "De fieldlabs hebben altijd gezegd dat ze geen onderzoek naar de uitkomst van ziekten. Niet iedereen wordt hertest. Dat maakt het bijzonder moeilijk sterke uitspraken te doen over het risico van evenementen."

"Wat ik vervelend vind is dat er wél flinke conclusies aan die fieldlabs worden verbonden. Soms kwam 80 procent testen na afloop, soms 75 procent. Dat zorgt ervoor dat je geen stevige uitspraak kunt doen over het risico van infectie."

'Ingehaald door de realiteit'

In het model waarin de Fieldlab-experimenten in de stadions worden onderzocht is bovendien de reis van en naar het stadion niet meegenomen. "Dat is wellicht het gevaarlijkste deel", zegt Marc Bonten. "Als ze allemaal in het OV gaan dan kan dat juist het moment zijn dat besmetting optreedt."

Bonten vind het nuttig dat er experimenten zijn gedaan, maar ziet dat nu dus ook dat ze niet de gewenste uitkomst hebben. "Dat is met wetenschap wel vaker: je kan ook door de realiteit worden ingehaald."