Nog anderhalve week en dan speelt Oranje voor het eerst in negen jaar weer eens op een EK. Een nieuwe lichting, een andere coach en wedstrijden in eigen land. En toch, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag, is er allesbehalve sprake van Oranjekoorts.

Bijna de helft van de mensen in het land (45 procent) zegt in die peiling dat het EK minder leeft dan bij andere toernooien waar Nederland aan deelnam. Grote spelbreker is, natuurlijk, corona. Juist nu het virus mensen nog beperkt, komen zij erachter dat het EK vooral iets is wat je samen beleeft.

Geen Oranjekoorts, hooguit kleine verhoging

Ook onder de echte Oranjesupporters is de koorts lager dan bij andere landentoernooien waar het Nederlands elftal aan meedeed. Van die groep zegt 54 procent er minder naar uit te kijken. "Een EK is juist een aangelegenheid dat je samen beleeft. Kijken, juichen en dronken van geluk zijn als ze winnen. Dat gaat toch niet in je eentje", schrijft een ondervraagde in mineur.

Door corona is er maar weinig mogelijk om de sfeer naar het EK op te bouwen en dat doet het Oranjegevoel geen goed: "Het enige wat ik ervan heb meegekregen, zijn die irritante reclames op tv." Los van corona zijn er ook ondervraagden die weinig hebben met de bondscoach en kritiek hebben op zijn selectiebeleid: "Een Ajax-coach met veel (ex) Ajax-spelers. Ik heb niks met dit Oranje."

Bron: ANP Trainer Frank de Boer en Matthijs de Ligt op trainingskamp in Portugal

Goed excuus voor een bbq

Verder verwacht een grote groep ondervraagden (37 procent) die doorgaans al weinig of geen wedstrijden van Oranje kijken, nog minder mee te leven tijdens dit EK.

Ook de niet-voetbalkijkers missen de saamhorigheid dat het toernooi met zich meebrengt. "Ik geef geen bal om voetbal, maar ik vind de sfeer altijd wel leuk. Altijd een goed excuus voor een leuke bbq met de buurt of familie. Dat zal wel minder worden dit keer."

Niet uit het veld slaan

Vier op de tien voetballiefhebbers (41 procent) zeggen wel evenveel uit te kijken naar het EK als bij andere toernooien. Zij laten zich niet uit het veld slaan door de coronabeperkingen en proberen het van de positieve kant te bekijken. "Natuurlijk is het jammer dat ik niet met een groep vrienden op een plein kan kijken. Maar op zo'n plein is het ook lastig te volgen, misschien vind ik het wel fijn om de wedstrijd in alle rust thuis te volgen."

Vanavond speelt Oranje de eerste, van de twee, uitzwaaiwedstrijden tegen Schotland. Eén van de laatste mogelijkheden om de harten sneller te doen kloppen.