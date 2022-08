Veel Nederlanders zal het waarschijnlijk tot nu toe zijn ontgaan, maar in de cricketwereld heerst al weken opwinding: Oranje speelt de komende week namelijk tegen de wereldtoppers uit Pakistan. David tegen Goliath? "Het wordt echt heel spannend."

Vanaf woensdag 16 augustus speelt Nederland drie wedstrijden tegen Pakistan in de internationale Super League. De laatste keer dat het Pakistaanse cricketteam naar ons land kwam is alweer 18 jaar geleden. En dus zullen naar verwachting duizenden Pakistanen naar Rotterdam afreizen om de wereldberoemde spelers met eigen ogen te zien spelen.

Weinig aandacht in Nederland

Toch is de kans groot dat de wedstrijd aan veel Nederlanders voorbij zal gaan. "Het is wel gek dat er weinig aandacht voor is in Nederland. Het is echt een heel groot sportevenement", zegt cricketspeler Bas de Leede (22), die sinds 2017 uitkomt voor Nederland. "Mijn vrienden wisten er ook niets van", lacht hij.

Eind juni speelde het Nederlandse cricketteam tegen Engeland, het land dat momenteel de ranglijst in de Super League aanvoert. De vrienden van Bas kwamen toen voor het eerst kijken. "Ze wisten niet wat ze meemaakten. De tribunes zaten vol met duizenden zingende en bierdrinkende Britten. Echt heel leuk."

Cricket vroeger populairder

Ooit was cricket veel populairder in Nederland. Zo hadden veel voetbal- en hockeyverenigingen ook velden die geschikt waren voor de balsport, maar die zijn bijna allemaal verdwenen. "Het heeft het imago dat het heel ingewikkeld is, terwijl het echt een supersimpel spelletje is", zegt Tim de Leede, 'vader van' en zelf oud-international.

Cricket was altijd een elitaire sport, nu overleeft de sport in Nederland vooral door nieuwkomers uit Pakistan en India. Daar is de sport net zo populair als voetbal hier. "Pakistan is een van de grootste cricketlanden ter wereld, het is daar haast een religie", legt trainer Tim uit. "Dat zij dan naar hier komen, is een enorme eer."

'Niet echt zenuwachtig'

Nederland speelt als enig klein cricketland in de Super League en is bovendien het enige niet-professionele team. Winnen van de Pakistanen lijkt dus een moeilijke of misschien zelfs onmogelijke opgave te worden voor de 'Dutch Lions'.

Toch is cricketer Bas naar eigen zeggen 'niet echt zenuwachtig' voor de confrontatie. "Voor hen staat er meer op het spel. Zij moeten zich kwalificeren, voor ons is dat niet meer aan de orde." Ook zijn teamgenoot Shariz Ahmad (19) gaat proberen zoveel mogelijk te genieten. "Ik kijk er echt naar uit."

Voor Nederland of Pakistan?

Voor Shariz is het duel extra bijzonder: "Mijn ouders komen uit Pakistan, ik ben hier geboren. Dat ik nu in het Nederlandse team speel tegen Pakistan vinden ze echt geweldig. Mijn hele familie is gek van cricket."

De wedstrijd brengt Shariz' vader wel in een moeilijk parket. "Het zal voor hem lastig kiezen worden nu: gaat hij nu voor Nederland zijn of voor Pakistan?" De speler hoopt dat hij 'wat goeie acties' kan maken tegen de Pakistanen. "Dat wordt echt grappig dan", lacht hij.