Pakistan wil dat alle illegale immigranten voor 1 november het land verlaten. De regering treedt hard op: wie niet vrijwillig vertrekt, wordt Pakistan uitgezet. Een groot probleem voor de vele Afghaanse vluchtelingen in het land.

Pakistan is een van de vijf landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangt. Het overgrote deel daarvan komt uit Afghanistan, nadat de taliban daar aan de macht kwam. Naar schatting zijn er in het land ongeveer 1,7 miljoen Afghanen zonder geldige papieren.

Bomaanslagen

De spanningen tussen Afghanistan en Pakistan lopen alsmaar verder op. Dat komt vooral door het taliban-regime in Afghanistan. De toename van het aantal bomaanslagen in Pakistan zou nu de druppel zijn. Volgens Pakistan zou een groot deel van die aanslagen namelijk een link hebben met de taliban.

Het is de reden dat de regering nu hard optreedt tegen illegale immigranten.Wie niet vrijwillig vertrekt, wordt door de veiligheidsdiensten het land uitgezet. De regering zegt 'alle mogelijke middelen in te zetten om illegalen alsnog te deporteren.'

Internationale hulp

De aankondiging van Pakistan heeft heel wat teweeg gebracht, ziet een Afghaanse journalist die nu in Pakistan zit. Vanwege veiligheidsredenen wil hij niet dat zijn naam genoemd wordt. "De Pakistaanse regering zet de Afghaanse immigranten ontzettend onder druk. Het zorgt voor veel probleem en de mensen zijn bang voor hun toekomst." Hij hoopt dat er hulp komt uit internationale hoek om de Afghanen te helpen.

Amnesty International laat weten dat de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR de registratie en behandeling van Afghanen die bescherming zoeken in Pakistan moet versnellen. Derde landen die Afghanen huisvesting aanbieden moeten sneller visa's verstrekken, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Risico's

Teruggaan naar hun thuisland is voor veel Afghanen geen optie. Het is er simpelweg te gevaarlijk. Bovendien kan een terugkeer grote risico's met zich meebrengen. "Sommige mensen worden daar vervolgd, bijvoorbeeld omdat ze voor een internationale organisatie hebben gewerkt", legt de Afghaanse journalist uit. "Ze staan op een speciale lijst van de overheid en zijn dus een doelwit. Als ze teruggaan zetten ze hun leven op het spel."

Niloufar Rahim, oud-voorzitter van de Nederlands-Afghaanse stichting Keihan, vindt de aanpak van Pakistan ongelooflijk. "De Pakistaanse overheid heeft zelfs al laten weten dat mensen geld krijgen als ze illegale immigranten aangeven. Maar velen van hen hebben helemaal niet de mogelijkheid om het land te verlaten. Geld om zelf weg te gaan hebben ze niet. De enige optie is meegaan met mensensmokkelaars."

Druk uitoefenen

Daarnaast benadrukt Rahim dat de meeste vluchtelingen intussen al tientallen jaren in Pakistan wonen. "Van die 1,7 miljoen illegale Afghanen is een groot deel in afwachting van een doorreis naar een ander derde land. Daar moeten ze vervolgens opvang krijgen, maar door de vaak langdurige asielprocedures kan dat jaren duren."

Het is overigens niet de eerste keer dat de Pakistan aankondigt om hard op te treden tegen illegalen, weet de Afghaanse journalist. "We hebben dit fenomeen vaker gezien. Het is vermoedelijk vooral bedoeld om druk uit te oefenen op de internationale gemeenschap", vertelt hij. Hij hoopt dat de situatie niet verder verslechtert en dat er snel hulp komt.