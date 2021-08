Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag vertrekt zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. De reis heeft een belangrijk doel: het mogelijk maken van evacuaties uit Kabul naar Nederland. Een offensief dat afhangt van diplomatieke banden.

In Nederland wacht Abdul ondertussen in spanning af of hij zijn zussen, die momenteel in Afghanistan vastzitten, ooit weer in de armen kan sluiten. "Het wordt met de dag moeilijker, want mijn zussen zijn belangrijker dan alles."

Dreigbrieven

Adbul werkte in Afghanistan als tolk. Zelf vluchtte hij daarom jaren geleden al naar Nederland, maar zijn zussen moest hij achterlaten. Door zijn werk als tolk lopen zij ook gevaar. "Ze kregen dreigbrieven waarin stond dat ik terug naar Afghanistan moest komen, anders zouden zij verantwoordelijk worden gehouden voor 'alles'."

Adbuls zussen stonden op de Nederlandse evacuatielijst en hadden recht op een vlucht naar Nederland. Maar na een zelfmoordaanslag bij de gate op het vliegveld ontstond er chaos en moesten ze noodgedwongen achterblijven in taliban-Afghanistan. Of ze nog wegkomen, hangt vooral af van de gematigdheid van de taliban. Maar ook van de politieke en diplomatieke banden tussen landen.

Dit gaat Kaag doen

"Kaag zal vooral voor die diplomatieke banden afreizen richting het Midden-Oosten," verwacht voormalig topdiplomaat Ed Kronenburg. "Ze zal daar met collega's in Turkije, Pakistan en Qatar om tafel gaan." Deze landen hebben nog voeten aan de grond in Afghanistan, omdat ze hun ambassades open hebben gehouden. Volgens Kronenburg kunnen zij de taliban van dichtbij beter peilen: "Zijn de taliban écht bereid om mee te werken?"

Kronenburg, zelf die zelf ambassadeur was in China en Frankrijk, verwacht dat Nederland dankzij goede banden ook tijdelijk gebruik zal maken van de ambassades van de Aziatische landen. "De Nederlandse ambassade in Kabul is gesloten. Om paspoorten of reisdocumenten - die essentieel zijn om het land te ontvluchten - af te kunnen geven, zou het een uitkomst zijn als er op bijvoorbeeld de Pakistaanse ambassade Nederlandse documenten zijn aan te vragen."

'Voor mijn zussen doe ik alles'

Ondertussen staat Abdul in Nederland regelmatig doodsangsten uit. "Ik had mijn zussen laatst aan de telefoon en ineens hoorde ik op de achtergrond twee harde knallen, waarna ik ze ineens 20 minuten niet meer kon bereiken." Niet veel later ziet hij op Instagram waar de knallen vandaan kwamen: er bleek een aanslag te zijn gepleegd in het centrum van Kabul. Zijn zussen zijn gelukkig ongedeerd.

Abdul heeft een duidelijke boodschap: "De Nederlandse overheid moet nu echt meer doen. Ik heb goede hoop dat het ooit goed komt. Desnoods ga ik zelf die kant op om ze op te halen." Hij is zich ervan bewust dat het spelen met zijn leven is, "Maar vrienden en familie is het allerbelangrijkst in het leven. En voor mijn zussen doe ik alles."

