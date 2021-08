Nederland moet zich ook na 31 augustus in blijven zetten om mensen terug te halen uit Afghanistan. Zelfs als dat betekent dat de regering moet onderhandelen met de taliban. Dat vindt oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

Volgens Rosenthal heeft Nederland simpelweg geen keuze: "Je kan deze mensen niet aan hun lot overlaten, je hebt de morele plicht om hen te helpen." Toch ziet Rosenthal ook de bezwaren: "Wij erkennen de nieuwe regering van Afghanistan niet. In principe ga je niet in gesprek met terroristische organisaties als de taliban. Maar als Nederlandse levens in gevaar komen, moet je wel."

Chinese hulp

Toch denkt Rosenthal niet dat Nederland rechtstreeks zal onderhandelen met de taliban: "Dat gaat via derde partijen. Dat kunnen organisaties zijn, maar ook landen die wel een diplomatieke relatie met de taliban onderhouden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de Chinezen."

De oud-minister denkt dat Nederland nú al onderhandelt met de taliban: "Dat kan niet anders. Die gesprekken lopen al. Dat gaat niet rechtstreeks, maar Nederland zal op allerlei manieren proberen druk uit te oefenen op de taliban."

'Biden trekt lijn van Trump door'

Op dit moment zijn van de 1250 Nederlanders die zich gemeld hebben, er 500 teruggekeerd uit Afghanistan. Het grootste deel is dus nog niet geëvacueerd en dat lijkt ook niet op tijd te gaan lukken: "We zijn daarin afhankelijk van de Verenigde Staten en die vertrekken vanaf dit weekend. Biden trekt de lijn door van Trump: 'America First'. Dat betreur ik enorm. Het laat duidelijk zien hoe de NAVO landen niet samenwerken, maar alleen aan hun eigen belang denken", zegt Rosenthal.

Hij trekt een parallel met de evacuatie uit Libië in 2011. Rosenthal is minister van Buitenlandse Zaken, als daar de 'Arabische lente' uitbreekt: "Het was een enorme chaos. Ook toen was er helemaal geen sprake van internationale samenwerking en ook toen liep de evacuatie moeizaam."

'Hell of a job'

"We hadden heel weinig zicht op welke Nederlanders zich op welke plek in Libië bevonden", vervolgt hij. "Elke dag kwamen er nieuwe meldingen binnen van Nederlanders die geëvacueerd wilden worden, van backpackers tot werknemers van hulporganisaties. Alleen waren zij heel moeilijk te traceren."

Volgens Rosenthal is de huidige evacuatie uit Afghanistan nog veel moeilijker: "In Libië ging het om een paar honderd Nederlanders, nu om een paar duizend. Bovendien is er de enorme tijdsdruk en Afghanistan is een heel groot land. Iedere dag zullen nieuwe mensen zich melden. Het is een hell of a job."