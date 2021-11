De taliban schaffen buitenlandse valuta af in Afghanistan. Gevolg: alleen de Afghaanse munt Afghani is nog een geldig betaalmiddel. De koers? 1 Afghani is minder dan 1 eurocent. Een slechte zaak voor de economie die er al beroerd voor staat in het land.

Niloufar Rahim kwam in de jaren 90 naar Nederland, op de vlucht voor de eerdere machtsperiode van de taliban. Nu is ze arts en stuurt ze nog geregeld geld naar familie. Dat gebeurde in dollars, maar dat kan nu niet meer. "Verschrikkelijk, noemt Rahim het. "Dit is weer een stap terug. Het is verbazingwekkend."

Werkloosheid en armoede stijgt snel

"Een groot deel van de Afghaanse economie draaide op de dollar", legt Rahim uit. "De munt was van groot belang voor de import en de export en zorgde daarmee voor veel banen."

Een Afghaanse journalist, waar we geregeld contact mee hebben maar wiens naam we vanwege veiligheidsredenen niet kunnen noemen, bevestigt het bericht over alleen nog kunnen betalen met Afghaans geld. Ook hij ziet de economische situatie somber in: "De situatie is erg slecht, de mate van armoede neemt zienderogen toe. Er is geen werk. Er wordt niet in Afghanistan geïnvesteerd."

Nog maar één keer per dag eten

"De vele duizenden mensen die voor de overheid werkten zijn nu werkloos en komen nergens aan de bak. En de mensen die nu nog voor de overheid werken, hebben al maanden niet betaald gekregen", vertelt de journalist.

Eerder zag ook journalist Hans Jaap Melissen dat mensen in de Afghaanse hoofdstad Kabul besloten nog maar één keer per dag te eten - uit voorzorg - voor een al ineenstortende economie waarbij eten schaars is én ook onbetaalbaar.

Dollar weg, inkomen ook weg

Nu de dollar verdwijnt, is de verwachting dat de economie alleen maar verder instort. "Concreet betekent dat dat mensen nu veel minder inkomen hebben. En de voedselcrisis zal toenemen", vertelt Rahim.

"Er zijn in Afghanistan heel veel mensen die geld kregen dat werd overgemaakt door familie in andere landen. Dat werd in Afghanistan zelf trouwens niet structureel uitgekeerd. Er was namelijk geen geld bij de bank zelf. Dus dat ging al met horten en stoten. De afschaffing van de munt is wel erg belangrijk én slecht voor de normale Afghaan."

Bekijk ook video Zo is het leven in Kabul, twee maanden na de machtsovername door de taliban

Moeilijker om te vluchten

Rahim voorziet dus nog grotere problemen komende winter, als de voedselcrisis toeneemt. En het afschaffen van buitenlands geld is een nog groter issue voor mensen die eigenlijk het land willen ontvluchten.

"De dollar was natuurlijk ook met het oog op de toekomst een belangrijke munt. Als je wilde vluchten had je op de vlucht in andere landen natuurlijk ook veel meer aan de dollar." Maar dollars zijn in het land niet meer te krijgen.