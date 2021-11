De 19-jarige Afghaanse Marzia droomt als taekwondoka van een gouden medaille op de Olympische Spelen. Maar nu de taliban de macht hebben verblijft ze in angst steeds op een ander adres. Toch wil ze zich uitspreken en opkomen voor Afghaanse vrouwen.

Marzia Hamidi is één van de weinige Afghaanse vrouwen die haar gezicht durven te laten zien in de internationale media. "Dat is niet makkelijk. Misschien zullen de taliban me vinden en doden. Maar ik wil mijn gezicht laten zien, en vertellen dat Afghaanse vrouwen veranderd zijn en niet meer onderdrukt kunnen worden", vertelt ze vanaf haar schuiladres.

Verschillende adressen

Als lid van het Afghaanse nationale Taekwondo-team behoort Marzia tot de Afghaanse elite. Ze haalde in nationale competities vijf gouden medailles en droomde van een internationale carrière. Ook is ze bekend onder jongeren: op Instagram heeft haar account meer dan 20.000 volgers.

Een maand geleden waren talibanstrijders actief naar haar op zoek, waardoor ze nu permanent in angst leeft en zich op verschillende adressen schuilhoudt. "De taliban hebben het kantoor van mijn broer in Kabul gesloten en ze vroegen waar ik verbleef. Het maakt je emotioneel kapot. Ik maak me grote zorgen over mijn veiligheid, net als veel andere vrouwen."

Marzia vertelt haar verhaal vanuit Afghanistan: 'Al onze dromen zijn verpest'

Niet sporten

Tot haar grote verdriet mag Marzia haar sport niet meer uitoefenen van de taliban. Van de nieuwe machthebbers mogen vrouwen in Afghanistan helemaal niet sporten. "Ik wilde zo graag de eer van mijn land verdedigen en nu is alles voorbij", zegt ze. "4 jaar hard werken is in rook opgegaan."

Volgens Marzia zijn de taliban helemaal niks veranderd: "Ze hebben mijn doel afgepakt. Vrouwen mogen niet werken, niet sporten, niet deelnemen aan de maatschappij. Hoe kan ik zo leven?"

Bekijk ook video Zo is het leven in Kabul, twee maanden na de machtsovername door de taliban

Protest

Enkele weken geleden gingen vrouwen in Afghanistan de straat op om te protesteren tegen de streng-islamitische wetten waarop de taliban zich zeggen te baseren. Ook Marzia was aanwezig: "Je moet je stem laten horen."

Het protest werd hardhandig de kop ingedrukt. Op haar telefoon laat Marzia een video zien die ze zelf maakte bij het protest. "Ze sloegen vrouwen en dwongen hen te vertrekken."

Vrouwen verdwijnen uit publieke leven

Hoe het leven voor vrouwen onder de taliban zal zijn is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar de belofte van de taliban dat het nu anders zal gaan dan tijdens hun vorige machtsperiode in de jaren 90 lijkt niet uit te komen.

Vrouwelijke ambtenaren mogen niet naar hun werk en op veel plekken mogen meisjes niet naar school. Wat Marzia bij de overname van de taliban al vreesde is gebeurd: vrouwen verdwijnen grotendeels uit het publieke leven.

Land verlaten

Het is een omgeving waarin Marzia voor zichzelf geen toekomst ziet. Ze groeide op als Afghaanse vluchteling in Iran. 4 jaar geleden kwam ze met haar familie terug in Afghanistan omdat haar vader niet langer vluchteling wilde zijn.

Toch hoopt Marzia nu opnieuw het land te verlaten. "Ik kan mijn dromen hier niet waarmaken, ik kan hier helemaal niets. Het is ontzettend pijnlijk, maar ik moet wel proberen het land te verlaten."