Niet alleen naar buiten, niet werken, niet naar school. Afghaanse vrouwen zijn bang dat ze terug gaan naar de jaren 90, toen de taliban ook al aan de macht waren. De taliban doen alsof het nu anders gaat zijn, maar veel Afghanen geloven dat niet.

De uit Afghanistan afkomstige Seweta Zirak woont al jaren in Nederland en heeft een motorrijschool in Amsterdam. Toen ze als meisje in de jaren 90 in Afghanistan opgroeide, durfde ze daar niet eens van te dromen. "Zelfs de eerste stap, alleen auto leren rijden, was ondenkbaar."

Zweepslagen

Tussen 1996 en 2001 had de taliban ook al de macht in Afghanistan. Seweta vertelt dat ze nog krassen op haar ziel heeft van die periode. "Ik weet dat er verkrachtingen waren, met name tegen Hazara's, de etnische groep waar ik bij hoor, zijn er massamoorden geweest."

Haar moeder mocht in die tijd niet zonder mannelijke begeleider naar buiten. "Toen mijn vader er niet was, moest ze alleen naar buiten in haar burka om brood te gaan halen. Dat was heel eng. Je kon als vrouw alleen op straat zweepslagen krijgen."

'Geen slachtoffer'

Afghaanse vrouwen zijn bang dat precies deze geschiedenis zich nu weer gaat herhalen. Vandaag zei een woordvoerder van de taliban dat vrouwen 'geen slachtoffer' zullen worden, en 'een rol zullen krijgen' in het Islamitische Emiraat zoals zij Afghanistan nu noemen.

Anne Kwakkenbos, expert vrouwenrechten van hulporganisatie Cordaid, keerde vorige week terug uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze hoopt dat de woorden van de taliban waarde hebben. Maar tot nu toe lijkt het er nog niet op. "Uit Herat horen we bijvoorbeeld dat vrouwen daar eigenlijk niet meer naar buiten mogen. Ook zijn er al verhalen van vrouwen die voor de overheid werkten of rechter waren, die zijn vermoord."

Uithuwelijking

Voorlopig is het nog heel onduidelijk wat de taliban wel en niet toe zullen staan. "De taliban zeggen dat meisjes naar school mogen blijven gaan, maar is dat dan tot 12 jaar? Of tot 18 jaar?", vraagt Kwakkenbos zich af.

Zorgwekkend zijn de verhalen uit de gebieden waar de taliban al wat langer aan de macht zijn. "We hebben al veel verhalen gehoord dat er lijsten worden opgevraagd van alle huwbare vrouwen vanaf 15 jaar."

'Taliban 2.0 is sluwer'

Deze meisjes en vrouwen worden dan uitgehuwelijkt aan de taliban. "Sommige ouders huwelijken hun dochters zelf maar vast uit om de taliban voor te zijn", zegt Kwakkenbos.

Zirak gelooft niet in 'Taliban 2.0', zoals ze het zelf noemt. "Ze zijn nu sluwer geworden. Ze zullen niet meer in het openbaar iemand gaan stenigen, maar ze zullen zeker hun sharia-wetten toepassen. Dat is hun ideologie."