Organisatie Hart voor Afghanistan roept Nederlandse universiteiten op Internationale Vrouwendag op om lessen aan te bieden aan vrouwen en meisjes in Afghanistan. Zij mogen namelijk niet meer naar school van de taliban. "Onderwijs is van levensbelang."

Sinds vorig jaar is het verboden voor Afghaanse vrouwen om onderwijs te volgen. In 2021 mochten de meeste meisjes boven de 12 niet meer naar school. Vrouwen die midden in hun studie zaten en bijvoorbeeld bijna een diploma hadden, kunnen hun opleiding nu dus niet afronden. Hart voor Afghanistan wil dat er actie komt vanuit Nederland om deze vrouwen te helpen.

Slechte omstandigheden voor vrouwen

"We zijn gaan kijken welke universiteiten studiebeurzen aanbieden aan deze vrouwen, maar we kwamen alleen buitenlandse universiteiten tegen", vertelt Sadaf Qutbyar van Hart voor Afghanistan. Daarop besloot de organisatie om Nederlandse universiteiten aan te schrijven met de vraag om studiebeurzen aan te bieden aan vrouwelijke studenten in Afghanistan.

"Sommige vrouwen moesten echt alleen nog hun examen doen en dan waren ze afgestudeerd. Dat is natuurlijk heel erg wrang", legt ze uit. Sinds de taliban aan de macht zijn in Afghanistan is de situatie voor meisjes en vrouwen aanzienlijk verslechterd. "Je hoort zulke verdrietige verhalen, over meisjes die het liefst geen vrouw hadden willen zijn."

Bron: Eigen foto Sadaf Qutbyar

Online lessen volgen vanuit Afghanistan

Jongens en mannen mogen wel naar school in Afghanistan, maar aan het onderwijsverbod voor meisjes en vrouwen lijkt volgens Qutbyar voorlopig niets te veranderen. "Je kunt dus niet op een officiële school studeren. En stiekem een school oprichten brengt grote risico's met zich mee", weet ze.

Lessen aan een Nederlandse school volgen is niet makkelijk vanuit Afghanistan, maar er zijn mogelijkheden, benadrukt de medewerker van Hart voor Afghanistan. Niet iedereen heeft internet, maar het is er wel: "Vrouwen kijken vanuit hoop en mogelijkheden, daar ben ik van overtuigd."

Onderwijs geeft vrouwen zelfvertrouwen

Vrouwen die hun diploma hebben gehaald kunnen in Afghanistan niet vanzelfsprekend gaan werken. Het verschilt per regio hoe streng de regels zijn voor vrouwen en in welke sector zij nog mogen werken. De regels die de taliban opleggen worden wel steeds strenger.

Toch is het belangrijk dat vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun studie af te maken, zegt Qutbyar. "Het geeft zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen." Onderwijs is van levensbelang, juist voor deze vrouwen, hoort ze. "Ze zeggen: 'Je kunt me alles afnemen, maar geef mij wel mijn studie'."

Oproep om universiteiten te mailen

Of Nederlandse scholen Afghaanse vrouwen gaan helpen, weet Hart voor Afghanistan nog niet, maar de eerste reacties op de actie zijn positief. "We hebben informeel gehoord dat mensen die op de hoogte zijn van onze actie het willen voorstellen op de scholen waar ze werken", vertelt Qutbyar.

De organisatie hoopt dat meer mensen de standaard mail van Hart voor Afghanistan willen sturen naar Nederlandse universiteiten en hogescholen, zodat onderwijsinstellingen misschien sneller in actie komen en vrouwen in Afghanistan studiebeurzen zullen geven.