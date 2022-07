De internationale gemeenschap doet niet genoeg om de rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan te beschermen. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport. Ook Nederland moet zich aangesproken voelen.

Bijna een jaar nadat de taliban de macht grepen in Afghanistan, is het zeer slecht gesteld met de rechten van meisjes en vrouwen in het land.

'Levens onherkenbaar'

"Het is schokkend te ontdekken dat binnen zo'n korte tijd de levens van meisjes en vrouwen op zoveel gebieden totaal zijn veranderd", zegt Nicolette Waldman van Amnesty International vanuit New York. Waldman schreef mee aan het rapport met de onheilspellende naam Death in slowmotion.

Samen met haar collega's sprak ze met meer dan honderd Afghaanse meisjes en vrouwen. "Ze kunnen niet naar school, niet naar hun werk, mogen niet de kleding dragen die ze willen en komen terecht in gedwongen huwelijken. Hun levens zijn onherkenbaar."

'Compleet ontoereikend'

De reactie van de internationale gemeenschap op de daden van de taliban is 'compleet ontoereikend', daar is Waldman duidelijk over. "Amnesty wil dat er een veel sterkere, gecoördineerde reactie komt richting de taliban. We geloven dat dat kan zonder de Afghaanse bevolking te treffen."

Een van die manieren is het instellen van travel bans voor hooggeplaatste taliban die betrokken zijn bij het schenden van de rechten van Afghaanse meisjes en vrouwen. Daarnaast noemt Waldman gerichte sancties voor diezelfde groep. "Er zijn echt wel opties, maar die gebruiken we nu niet."

Bekijk ook video Mee op patrouille met de taliban in Afghanistan, waar van een milder regime nog weinig te merken is

Geldstromen volgen

De humanitaire hulp die nu al geboden wordt door andere landen moet natuurlijk doorgaan, benadrukt Waldman. "Maar landen zouden, als ze hulp geven, dat zo moeten doen dat ze niet de taliban supporten."

Dat kan door goed samen te werken met hulporganisaties 'op de grond' en goed te volgen waar het geld naartoe gaat, zo vertelt ze. "De vrouwen met wie wij hebben gesproken begrijpen niet waarom niemand iets doet. Het is aan de internationale gemeenschap om nu solidariteit te tonen en consequenties te verbinden aan het gedrag van de taliban."