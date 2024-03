Het is Internationale Vrouwendag, dé dag die in het teken staat van vrouwenrechten. In Nederland wordt het niet zo uitbundig gevierd als in andere landen. Terwijl er nog wel werk aan de winkel is. "Het is hard nodig om in vrouwen te investeren."

Volgens Emma Lok, directeur van belangenorganisatie Women Inc, wordt Internationale Vrouwendag niet zo groot gevierd in Nederland, omdat er gedacht wordt dat het wel goed zit. "En door dat zelfbeeld is er misschien ook minder urgentie bij sommige mensen", vertelt ze. "Wat trouwens niet klopt. Want er zijn nog heel veel uitdagingen als het gaat om gezondheid of om geld of om de arbeidsmarkt."

Geen gelijke kansen

"Vrouwen in Nederland hebben nog steeds niet gelijke kansen. En dan heb ik het over gelijke kansen voor een goede gezondheid." Lok vertelt dat in de gezondheidszorg nog altijd het mannenlichaam centraal staat. "Daardoor weten we veel minder van het vrouwenlichaam en leven vrouwen met veel meer onbehandelde aandoeningen."

"Dus vrouwen leven weliswaar langer, maar in minder goede gezondheid", vervolgt ze. "Daarnaast zien we ook geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt." Vrouwen hebben niet hetzelfde loon als mannelijke collega's, zijn vaker niet financieel onafhankelijk en volgens Lok niet genoeg in alle bedrijfssectoren te vinden. "We zien dat vrouwen nog steeds niet dezelfde kansen krijgen als mannen."

Niet op de prioriteitenlijst

Het World Economic Forum plaatst Nederland op de 28ste plaats op het gebied van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, onder buurlanden België (10) en Duitsland (6). Volgens Lok komt dat omdat in Nederland het gevoel is dat het goed gaat op het gebied van emancipatie. "En daarom staat het niet meer bovenaan de prioriteitenlijst bij heel veel politici, bedrijven en organisaties. Die zijn hier niet dagelijks mee bezig. En dat moet anders."

"Wat heel goed nieuws is", merkt ze op, "is dat steeds meer vrouwen hogere opleidingen genieten en afronden, en ook vaker kiezen voor een technische studie, waardoor die sector ook diverser wordt. Dus daaraan zien we dat er ook qua onderwijs echt stappen worden gezet."

Investeren in vrouwen

Het thema van dit jaar is 'Investeer in vrouwen, versnel het proces'. Volgens Lok is dit een logisch thema. "Want het is inderdaad hard nodig om in vrouwen te investeren. Als het gaat om investeren in de gezondheid van vrouwen en investeren in de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt."

Ze ziet wel dat er vooruitgang wordt geboekt. "Iets meer vrouwen in de Tweede Kamer sinds de verkiezingen, bijvoorbeeld. Dus zo worden er een paar stappen gezet. Maar het gaat mondjesmaat, het gaat veel te langzaam, dus het is echt belangrijk om die versnelling in te zetten."

'Er lopen duizenden mensen mee'

Aanstaande zondag is er in Amsterdam de Feminist March. "Dus op zondagavond verzamelen alle mensen die mee willen lopen op de Dam in Amsterdam", vertelt Lok. Daar lopen ze met leuzen op spandoeken naar het museumplein. "En daar maken we ons hard voor alle thema's waar nog actie op nodig is."

"Er lopen ook altijd duizenden mensen mee", vertelt Lok. "Dus het is echt een echt een groot iets."