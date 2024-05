Eén of twee dagen verlof, omdat je menstrueert: in sommige landen heel normaal, in Nederland (nog) niet. Een meerderheid (56 procent) vindt ook niet dat het in de wet opgenomen moet worden. Terwijl er wél veel vrouwen zijn die er behoefte aan hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Spot On onder ruim 2.100 vrouwen die menstrueren.

'Meld me maandelijks ziek'

Van de vrouwen die menstrueren zou 1 op de 5 bijna iedere maand gebruik willen maken van menstruatieverlof. "Ik moet me nu bijna elke maand ziek melden omdat ik niet functioneer", legt iemand in het onderzoek uit. "Dus ik weet zeker dat ik verlof zou opnemen, als dat zou kunnen." Een grotere groep, 2 op de 5, zou het niet maandelijks nodig hebben, maar het wel eens opnemen als dat nodig is.

In totaal geeft 58 procent aan wel eens behoefte te hebben aan menstruatieverlof. Voor een ander deel van de vrouwen die menstrueren is het niet nodig om zich daardoor af te melden. Zij hebben bijvoorbeeld nauwelijks last van hun menstruatie of gebruiken anticonceptie om de menstruatie te stoppen.

Zou je gebruikmaken van menstruatieverlof?

Leidinggevenden

Er is ook een groep vrouwen (21 procent) die zegt dat ze geen verlof op zouden nemen, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. Deze deelnemer bijvoorbeeld: "Ik schaam me er een beetje voor om te vertellen dat ik ongesteld ben aan een mannelijke baas. Ik ben bang dat hij het geen goede reden vindt om je af te melden."

Ze is niet de enige. Van de werkende, vrouwelijke deelnemers heeft twee derde hun menstruatieklachten nog nooit besproken met hun leidinggevende. De deelnemers die het wel hebben besproken, geven vaak aan dat hun leidinggevende een vrouw is, wat het gesprek makkelijk maakt.

Positie op de arbeidsmarkt

Menstruatieverlof zou voor veel vrouwen een uitkomst zijn en een grote groep (50 procent) vindt het dan ook een goede zaak als bedrijven dat aanbieden. Toch vinden de meeste mensen, ook een meerderheid van de vrouwen, niet dat de overheid het recht op menstruatieverlof wettelijk vast zou moeten leggen.

Vrouwen maken zich vooral zorgen over hun positie op de arbeidsmarkt. "Ik denk dat het de kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt alleen nog maar kwetsbaarder maakt. Wie wil er straks nou een vrouw aannemen als ze constant voor van alles vrij kan krijgen?", vraagt een panellid zich af.

Menstruatieverlof in Nederland

'Ik heb hier ook niet voor gekozen'

4 op de 10 vrouwen vinden wel dat het wettelijk vastgelegd moet worden. "Ik kan er niets aan doen dat ik ongesteld word, ik heb hier ook niet voor gekozen", zegt een van hen. Het argument dat je je ook ziek kunt melden, veegt zij van tafel: "Mijn tijdelijke contract wordt niet verlengd omdat ik me zo vaak ziek meld. Met wettelijk verlof zou ik daar geen last van hebben."

Anderen zouden graag andere mogelijkheden zien voor hun maandelijkse periode: dat ze thuis kunnen werken bijvoorbeeld, een ruimte hebben waar ze even kunnen liggen als ze veel pijn hebben, of meer toiletpauzes.

Ziek melden

Momenteel is ziek melden nog de enige optie voor veel vrouwen die last hebben van hun menstruatie. Ruim de helft van de vrouwen in het onderzoek (54 procent) heeft dat al eens gedaan, maar de meesten doen dat met een smoesje: ze zeggen niet tegen hun baas dat ze last hebben van hun maandelijkse periode, maar zeggen dat ze ergens anders last van hebben.

"Ik zeg dat ik migraine heb", vertelt een van hen. "Dat is een bijwerking van mijn menstruatie, dus niet helemaal gelogen."