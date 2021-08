De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de situatie in Afghanistan. Veteraan Niels Roelen diende in Uruzgan en vindt dat er over verkeerde zaken wordt gepraat in Den Haag: "Je kunt je afvragen wat er is misgegaan, maar de vraag is: wat kun je nú doen?"

Het debat begon met een emotionele Derk Boswijk (CDA), die aandacht vroeg voor het lot van veteranen die zien hoe hun werk in korte tijd teniet is gedaan. "Het is mooi dat hij persoonlijk betrokken is. Maar het debat gaat over de Afghaanse tolken. Natuurlijk zijn er ook veteranen die het moeilijk hebben, die het gevoel hebben dat ze het voor niks hebben gedaan. Maar die zijn nu niet de eerste zorg", vindt veteraan Roelen.

'Zorgen om collega's en helpers'

Hij maakt zich veel meer zorgen om zijn Afghaanse collega's en helpers. "Het is gewoon kut. Ik weet van de tolk waar ik mee heb gewerkt dat hij veilig in Australië zit. Van anderen weet ik niet eens waar ze op dit moment zijn."

Ondertussen werd in de Tweede Kamer vooral teruggeblikt op de situatie. "Ik merk dat veel politieke partijen willen dat er gehandeld wordt. Maar dan komen ze met allerlei vragen waar partijpolitieke standpunten onder liggen", merkt Roelen.

'Geen enkel Kamerlid zegt wat we kunnen doen'

Tijdens het debat werd duidelijk dat het voor veel Afghaanse tolken en andere helpers van het Nederlandse leger lastig is om het vliegveld te bereiken: de taliban controleren de toegang. Die optie is dus voorbij, zegt Roelen.

"Geen enkel Kamerlid komt met een suggestie wat we zouden kunnen doen. Ik denk dat de huidige oplossing heeft laten zien dat 'ie niet meer werkt. Wat is je alternatief?" Roelen vindt het moeilijk om te zien dat er veel gepraat wordt, maar er weinig concrete oplossingen komen in het debat.

Afghaanse soldaten

Demissionair minister Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) zei in het debat dat de Afghaanse strijdkrachten - mede door de Nederlanders opgeleid - 'niet hebben kunnen of willen leveren.' Daarmee doelt ze op het feit dat de door Nederlanders opgeleide Afghanen geen weerstand konden bieden aan de taliban.

"Van de Afghanen waarmee ik op patrouille ben geweest, kan ik mij niet voorstellen dat ze niet geleverd hebben. Maar het is een ingewikkelde structuur van stammen. Als je niet weet hoe een land in elkaar zit en niet weet wat het daadwerkelijke probleem is, moet je geen missie starten", stelt Roelen.

'Onderliggende problemen'

De veteraan ziet dat de politiek focust op de strijd tegen de taliban, maar er is volgens hem een onderliggend probleem in het land waar meer aandacht naartoe zou moeten gaan.

"Ik ben zelf in Uruzgan geweest. En daar zijn veel mensen analfabeet. Als je wilt dat mensen zelf kunnen kiezen en voor zichzelf kunnen opkomen, moeten ze ook kunnen lezen en schrijven. Dat duurt twee, drie generaties. Dan heb je het over een missie van 40 jaar "