Eigenlijk zou Haris Faiz (30) naar Kabul vertrekken, om daar gevluchte Afghanen te helpen en zijn familie bij te staan. Helaas is dat niet gelukt, de Rotterdammer strandde in Istanbul. "Het enige wat ik kan doen is bidden."

Op 6-jarige leeftijd kwam Haris Faiz (30) vanuit Afghanistan naar Nederland. Veel familieleden wonen in Kabul of zijn er op vakantie. Gisteren werd de Afghaanse hoofdstad veroverd door de Taliban. Haris zat op dat moment al in het vliegtuig.

Veel geld op gehaald

4 dagen geleden postte Haris op Instagram dat hij naar Kabul zou vertrekken, om daar de duizenden gevluchte Afghanen te helpen aan hun eerste levensbehoeften, zoals tenten en eten. En ook om van dichtbij mee te maken wat er in zijn geboorteland aan de hand is.

"In de 24 jaar dat ik in Nederland woon, heb ik nooit meegemaakt dat Afghanistan dag in dag uit op tv is. Ik vind het onwerkelijk, de geschiedenis herhaalt zich. Dat doet echt pijn." Tot zijn grote verbazing werd zijn Instagrampost wereldwijd gedeeld en haalde hij bijna 33.000 euro op.

Gestrand in Istanbul

Maar dat geld kan hij nu niet zelf brengen. Het Afghaanse luchtruim is inmiddels gesloten voor commerciële vluchten, waardoor Haris is gestrand in het Turkse Instanbul. "Ik zag vanochtend beelden van Kabul. De pleinen helemaal leeg. Je hoort geen vogels fluiten of blije kinderen. Ziet geen meisjes en vrouwen op weg naar hun studie of werk, zo eng."

Haris heeft veel contact met zijn 14-jarige neefje en oom, die voor een vakantie naar Afghanistan gingen, maar er nu vastzitten. "Toen ze ernaartoe reisden leek er nog niets aan de hand, het is zo ontzettend snel gegaan." Gelukkig lukt het hen zich rustig te houden.

Onmacht

Wat het met hem doet? "Ik heb de afgelopen dagen zoveel tranen gelaten, ik ben uitgedroogd. Ik heb geen woorden voor de situatie en voel vooral onmacht." Haris wil naar Kabul, zorgen dat het opgehaalde geld op de goede plek terechtkomt, maar dat gaat nu niet. En het geld opsturen is te tricky, omdat het dan niet duidelijk is of het bij de juiste mensen terechtkomt.

"Het enige wat ik nu kan doen is bidden. Bidden dat er snel weer commerciële vluchten mogelijk zijn en ik alsnog die kant op kan." Hij roept de Nederlandse overheid op om goed voor haar burgers te zorgen, het ambassadepersoneel, de Afghaanse-Nederlanders die er vastzitten.

Naar Oezbekistan en Tadzjikistan

De komende dagen blijft Haris in Istanbul. Hij hoopt daar in elk geval een oplossing te vinden voor het ingezamelde geld, zodat daar mensen geholpen kunnen worden aan onderdak, eten en visa.

"En als we het echt Afghanistan niet in krijgen, dan gaan we naar Oezbekistan en Tadzjikistan, waar veel Afghanen naartoe vluchten. Vanavond na de tv-uitzending van EenVandaag gaat Haris live op Instagram om vragen te beantwoorden over de situatie in Afghanistan en hoe hij bij wil dragen.