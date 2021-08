Na veel chaos op de luchthaven is er een transportvliegtuig vertrokken vanuit Kabul. Aan boord zitten 35 Nederlanders die in Afghanistan verbleven. Onder hen ook de 14-jarige Arash en zijn vader. Zijn zus vertelt hoe ze terugkomen naar Nederland.

"Hopelijk komen mijn vader en broertje nu eindelijk veilig thuis." Terwijl zij het nieuws leest dat er 35 Nederlanders op weg zijn naar huis, vliegen haar vader en broertje al ergens boven Turkmenistan. Het contact loopt via WhatsApp. Haar broertje Arash stuurde even daarvoor nog hoopvol foto's: "We kunnen eindelijk een vliegtuig in." Het is een enorme geruststelling voor Laila*.

Familiebezoek

Laila's broertje was samen met zijn vader op familiebezoek in Afghanistan. De situatie verslechterde daar al jaren en werd de laatste tijd écht kritiek. "Nog snel wilde mijn vader zijn moeder opzoeken, voordat de taliban het land over zouden nemen en het echt niet meer mogelijk zou zijn."

De twee waren nog maar net in Afghanistan toen de taliban in sneltreinvaart op wisten te rukken en de hoofdstad ten val konden brengen. Omdat vader en zoon allebei een Nederlands paspoort hebben, hoopten ze snel hulp te kunnen krijgen uit ons land. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Samen met neef Haris belde EenVandaag een paar dagen geleden nog met Arash. Een dag voor de val van Kabul dacht hij er nog wel een maand veilig te zijn. Bekijk het fragment:

Plekje aan boord niet gegarandeerd

Uiteindelijk ontvangen Arash en zijn vader een bericht van Buitenlandse Zaken: 'Wees op tijd op de aangewezen locatie bij de luchthaven om geëvacueerd te worden.' "Maar de hele stad loopt vol met talibanstrijders en overal zijn checkpoints," vertelt Laila. "Je krijgt dan wel een e-mail, maar je plekje is niet gegarandeerd. En je weet niet hoe groot de risico's zijn."

Een eerste poging om het vliegveld te bereiken in de avond mislukt, maar de volgende ochtend doen ze een nieuwe poging. De twee weten - na onderweg meermaals te zijn tegengehouden - dan toch Kabul Airport te bereiken. Met veel vertraging stijgt het militaire gevaarte uiteindelijk op. Aan boord 16 Belgen, 2 Duitsers, 2 Britten en 35 Nederlanders. "Ik was zo ontzettend opgelucht," zegt Laila.

'Ineens een vluchteling'

Laila volgt het nieuws al dagen op de voet en weet daarom al snel in welk vliegtuig haar vader en broer zich bevinden. "Ik appte mijn broertje dat ze waarschijnlijk een tussenstop zouden maken in Tbilisi. Want in het vliegtuig zelf werd ze niets verteld," zegt ze. "Ze gingen zo snel mogelijk dat vliegtuig in, waarheen maakte ze niet eens uit, als ze het land maar zo snel mogelijk zouden verlaten."

Er mochten nauwelijks spullen mee het militaire vliegtuig in. Bijna alles wat ze bij zich hadden moest achterblijven in Kabul, om zo snel mogelijk weg te kunnen. "Zo werd mijn 14-jarige broertje, geboren en opgegroeid in Nederland ineens een vluchteling," zegt Laila. "Echt bizar."

Bron: EenVandaag Arash maakt vlak voor het opstijgen nog een foto met zijn telefoon

Weer in de armen sluiten

Na zenuwslopende uren en ontzettend hectische dagen, hoopt Laila vanavond eindelijk haar broertje en vader weer in de armen te kunnen sluiten. "Het ministerie denkt dat het vliegtuig rond middernacht in Nederland landt."

Toch hoopt ze dat de overheid de komende dagen nog veel meer mensen kan ophalen. "Het is niet alleen mijn familie, maar veel andere onschuldige mensen bevinden zich momenteel in Afghanistan en hebben daar gewoon geen kans."

Noot*: de naam Laila is gefingeerd, haar echte naam is bij de redactie bekend.