Het kabinet besloot gister om naast tolken ook andere Afghanen die Nederland hebben geholpen te evacueren. Volgens Anne Kwakkenbos van Cordaid komt dat besluit te laat en is het bovendien onduidelijk wie er opgehaald wordt. "Het kabinet heeft gefaald."

"We zijn bezorgd, we weten niet welke kant het opgaat", zegt Kwakkenbos. Ze is expert vrouwenrechten bij hulporganisatie Cordaid. "In eerste instantie leek het erop dat iedereen die voor een ontwikkelingsproject had gewerkt, geëvacueerd zou kunnen worden", legt ze uit. "En nu horen we informeel dat het alleen geldt voor mensen die diréct bedreigd worden. Dus die groep lijkt al weer kleiner geworden."

'We laten ze vallen'

Volgens Kwakkenbos is de ruimhartigheid van het kabinet alweer aan inflatie onderhevig. "Je ziet dat het kabinet stoeit met de motie, dat het nog niet helemaal duidelijk is."

Ook is ze niet blij hoe het nu staat met evacueren. "We zijn te traag. In eerste instantie met de tolken, maar ook toen er om uitbreiding gevraagd werd. Er zijn nog maar nauwelijks mensen opgehaald. Deze mensen hebben jarenlang hun nek voor ons uitgestoken en we laten ze nu vallen."

'Lopen achter de feiten aan'

En dan nog werd het besluit om ruimhartiger te zijn pas gisteren genomen. Nádat Kabul door de taliban was veroverd. "Natuurlijk zijn we te laat, we lopen achter de feiten aan", stelt Kwakkenbos. "We hadden liever gezien dat het eerder was opgestart, maar dat is niet gebeurd."

"Nederland laat ontzettend veel mensen in de steek", is haar harde conclusie dan ook. "Maar dat is bij de hele wereld het geval, de hele wereld loopt achter de feiten aan. De Amerikanen hadden al wel eerder beleid, wij pas sinds gisteren. Wij zijn trager."

Blijven evacueren

Intussen proberen veel mensen het vliegveld van Kabul nog te bereiken. Kwakkenbos hoopt dat er nog altijd mogelijkheden blijven om mensen te evacueren. "De situatie op het vliegveld verandert van uur tot uur. Er zijn zeker mensen die het vliegveld op komen. Bij anderen lukt het niet. Het is heel gecompliceerd."

"Ik lees wel dat commerciële vluchten ook weer kunnen gaan. En de Amerikanen en Canadezen zijn druk bezig om de rust op het vliegveld te herstellen. Het zal niet eeuwig chaos blijven, de rust zal op een gegeven moment wel weer terugkeren."

Nadenken over de komende jaren

"En voor mensen die moeten evacueren zal een oplossing gevonden moeten worden. Dat neemt niet weg dat we weten dat in Nederland de ministeries keihard aan de slag zijn. Maar het kabinet heeft hierin echt gefaald."

Volgens Kwakkenbos is dit ook geen kwestie die alleen de komende dagen en weken speelt. Waarschijnlijk zullen veel meer mensen in Afghanistan proberen ondervinden. In de komende maanden en jaren. "Wat betekent dat voor ons asielbeleid? We zijn nu druk bezig met urgente hulp, maar we zullen waarschijnlijk niet iedereen kunnen helpen. De situatie zal daar ook verslechteren en het is nog onduidelijk wat Nederland daarmee gaat doen."