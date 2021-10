"Als ik vroeger in Afghanistan kwam wilde je absoluut de taliban niet tegenkomen, maar alles is veranderd." Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen komt al 20 jaar in Afghanistan. Hij ging terug naar Kabul en sprak daar openlijk met leden van de taliban.

Binnen enkele weken namen de taliban deze zomer de macht over in Afghanistan. Dat het land nu onder hun bewind staat, is niet te missen. Ze zijn overal en zijn zwaarbewapend.

Verslaggevers welkom

Melissen noemt het een bijzondere gewaarwording dat er nu overal taliban rondlopen in Kabul. "Maar," zegt Melissen, "ze willen ook uitstralen dat ik welkom ben." Als Nederlands journalist kon en mocht hij er zijn werk doen. Hij bezocht een checkpoint van de taliban in Kabul en sprak daar met verschillende leden.

"Het Islamitisch Emiraat zorgt voor vrede in Afghanistan. Niemand die zich aan de regels houdt zal problemen krijgen." Het is de 34-jarige taliban-commandant Mawlawi Sheer Mohammad Hamayon die dit zegt. Hamayon sloot zich 14 jaar geleden aan bij de taliban en is sinds twee maanden in Kabul.

Taliban-commandant Mawlawi Sheer Mohammad Hamayon

Bezet door een vreemde macht

Tijdens de lunch blijkt dat bij veel van de strijders het jihadisme er met de paplepel wordt ingegoten. "Toen ik op mijn twintigste op Koranschool zat, realiseerde ik me dat een vreemde macht van ver weg ons land had bezet", vertelt de commandant.

"We waren bang dat onze jeugd zou verwesteren. We moesten de vrijheid van ons land heroveren. Met de hulp van God is dat ons gelukt."

Dankbaar gebruik van Amerikaanse spullen

De taliban maken nu dankbaar gebruik van spullen die de Amerikanen hebben achtergelaten: automatische wapens, uniformen en zelfs legerjeeps. Op hun buit zijn ze trots. "Dit zijn Amerikaanse wapens die we van ze hebben afgepakt", zegt strijder Jawed.

Op zijn 15de sloot hij zich aan bij de taliban, in de voetsporen van zijn vader. "De Amerikanen hebben ons land aangevallen. Ze hebben geen respect getoond voor onze religie en voor onze cultuur. Daarom zijn we de jihad begonnen om ze het land uit te drijven."

Taliban-strijder Jawed

Niets te vrezen

Nu dat is gelukt, zorgt het Islamitisch Emiraat volgens commandant Hamayon voor vrede in Afghanistan. Ook mensen die voor buitenlanders werkten hebben van de taliban niets te vrezen, zegt hij.

Maar hoe zit het met de Afghaanse vrouwen? Zij vertonen zich nog amper op straat in het stadscentrum. "Sinds de komst van de taliban zijn er financiële problemen", vertelt een vrouw die Melissen nog wel op straat tegenkomt. "We mogen niet meer werken en krijgen geen salaris meer."

Vrouwenrechten

"We hebben de positie van vrouwen besproken", zegt de commandant. "Ze krijgen zeker rechten, maar niet meer dan wat de sharia toestaat. Meer kunnen we ze niet geven."

Maar niet alleen vrouwen zitten zonder werk. Dat geldt voor veel Afghanen: er is bittere armoede en er staan rijen voor de bank. Twee maanden na de machtsovername door de taliban lijkt het land af te stevenen op een economische ramp.

Geen buitenlands geld

Van het buitenland hoeft Afghanistan op dit moment niets te verwachten: buitenlandse gelden zijn bevroren en hulpgoederen zijn stopgezet.

Volgens commandant Hamayon moet het land niet gestraft worden, omdat het buitenland het niet eens is met de taliban. "Als de internationale gemeenschap mensenrechten serieus neemt, dan moeten ze economische hulp geven aan onze burgers. Los van wie er aan de macht is. Ze moeten geen sancties opleggen."

IS-geweld

Nu de buitenlanders zijn vertrokken, zijn er in het land toch nog regelmatig aanslagen. Die worden gepleegd door IS, die de taliban te gematigd vindt.

De taliban-commandant maakt zich er geen zorgen over. "IS stelt niets voor. Zij zijn geen bedreiging voor ons. Als we IS'ers vinden, dan arresteren we ze of liquideren we ze."

Oorlog voorbij

De taliban kijken duidelijk naar de toekomst, want als het aan hen ligt is de tijd van oorlog in Afghanistan voorbij. Dat idee laat zich goed zien bij het Darul Amanpaleis, waar de taliban Melissen mee naar toenemen. 20 jaar geleden lag dat paleis nog in puin, totdat de president die nu verdreven is door de taliban het opknapte.

Het Darul Amanpaleis in Kabul

Een strijder zegt dat het paleis er nu zo bij bij zal blijven staan. "Iedereen moet blij zijn dat de oorlog achter de rug is", zegt een strijder. "Het mag nooit meer een ruïne worden, nu het zo mooi is gerenoveerd. We hebben Kabul heroverd en zullen nooit toestaan dat het paleis weer kapotgeschoten wordt."