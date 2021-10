2 maanden na de val van Kabul bezoekt oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen de Afghaanse stad. Hij komt er al 20 jaar en ziet dat er, sinds de taliban de macht overnamen, flink wat veranderd is. "Veel minder vrouwen op straat."

Hoe ervaar je de sfeer in de stad?

"Op het moment dat wij elkaar spreken (11 oktober, red.) rijd ik door Kabul, op weg naar een interview. Waarschijnlijk ga ik niet op tijd komen, het is erg druk in de stad. Het verkeer staat op veel plekken vast. Dat komt mede door de checkpoints, waar de taliban iedere voorbijganger controleren."

"Ook ik zie vooral mannen op straat. Mijn tolk schat dat er zo'n 70 procent minder vrouwen naar buiten gaan sinds de val van Kabul."

Bron: Hans Jaap Melissen Hans Jaap Melissen interviewt talibanstrijders

"Dat geldt met name voor het centrum en rond de bezette regeringsgebouwen, omdat daar veel taliban rondlopen en -rijden. Vooral jonge vrouwen blijven weg van die plekken. Dat is anders in de wijken meer aan de rand van de stad. Daar zie je minder taliban op straat en meer vrouwen. Sommigen dragen een burka, maar veel van hen ook niet."

"In principe is de sfeer in de stad vredig. Al merk je ook dat veel mensen gespannen zijn. Dat is overigens niet nieuw. Voordat de taliban de macht overnamen werd gevreesd voor aanslagen door deze terreurbeweging. Nu houden mensen vooral rekening met aanslagen door IS. En dat is niet voor niks, hebben we de afgelopen tijd gezien."

Hoe gedragen de taliban zich in het openbaar?

"Ik kom veel leden van de taliban tegen op straat en spreek met veel van hen. Ze willen niet allemaal praten, maar opvallend genoeg is die groep in de minderheid. Dat iemand hen vraagt hoe zij de afgelopen jaren hebben beleefd en hoe ze naar de toekomst kijken, dat lijken ze fijn te vinden."

"Er rijdt nu bijvoorbeeld een pick-up voor ons met drie talibanstrijders achterin. Op het dak staan allerlei antennes, een soort inlichtingenclubje vermoed ik."

"Zelf heb ik nog niks raar zien gebeuren, maar dat betekent niet dát er niks gebeurt. De taliban pakken geen mensen op in het openbaar, dat moet je toevallig zien. Maar het is een feit dat er allerlei mensen zijn verdwenen."

Bron: Hans Jaap Melissen Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen en talibanstrijders

Hoe was het om terug te gaan naar Kabul?

"Ik kom hier al 20 jaar om verslag te doen en volg het land met interesse. Ik heb de laatste dagen mensen ontmoet die ik al 20 jaar ken, dat was ontzettend fijn."

"Het was eerder wel makkelijker om naar Kabul te reizen. Dan vloog je vanuit Nederland via Istanbul naar Kabul. Dat gaat niet meer. Je moet nu via een van de directe buurlanden van Afghanistan om het land binnen te komen."

Hoe zie jij de toekomst van het land?

"Kort na de val van de taliban was ik hier voor het eerst. Nu ben ik terug en zijn de taliban weer aan de macht. Daardoor is veel veranderd en dat wordt lang niet door iedereen gewaardeerd. Maar het is wat het is op dit moment."

"Hoe het verder zal gaan met Afghanistan is moeilijk te zeggen. Niemand voorspelde bijvoorbeeld dat de taliban zo snel binnen zouden komen in Kabul. Je weet nooit hoe het loopt. Wie weet vechten de Verenigde Staten en de taliban op een gegeven moment samen tegen IS."