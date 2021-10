De situatie van mensen in Afghanistan die voor Nederland hebben gewerkt, wordt met de dag nijpender. "Als het kabinet niet snel ingrijpt zullen 'onze tolken' door de taliban vermoord worden", zegt oud-voorzitter van de militaire vakbond Anne-Marie Snels.

Doe nu iets, roept oud-voorzitter van de militaire vakbond AFMP/FNV Anne-Marie Snels de politiek op. "Het is bijna 6 weken geleden dat we zijn gestopt met evacueren. Steeds meer oud-collega's komen in groot gevaar", schrijft ze op Twitter.

Uitspraken Ankie Broekers-Knol

Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt worden mishandeld en bedreigd. In de Tweede Kamer is een debat over de situatie in Afghanistan uitgesteld naar volgende week. Hoe hoog staat Afghanistan op de prioriteitenlijst? "Nederland doet veel te weinig", zegt Snels.

"Want Ankie Broekers-Knol creëert alleen maar meer onrust door te zeggen dat er misschien nog honderdduizend mensen zijn die hier naartoe willen komen, maar dat getal is de grootst mogelijke onzin", zegt Snels over een interview met Broekers-Knol afgelopen weekend. "Maar het past blijkbaar bij de VVD." Inmiddels heeft Broekers-Knol excuses aangeboden voor haar uitspraken.

Zonder inkomen

"Het gebeurt al en het zal mijn niet verwonderen als wij berichten krijgen dat ook mensen die voor Nederland werkten vermoord zijn. De achterblijvers zijn in steeds groter gevaar", zegt Snels.

"Ze vluchten voor de taliban. Een week of 7 weken terug zijn mensen al verhuisd naar Kaboel en ze zitten daar zonder inkomen, want ze zijn niet veilig en kunnen hun gezicht niet laten zien."

'Ik kreeg een kans'

VluchtelingenWerk Nederland heeft 40.000 handtekeningen verzameld in een petitie voor een beter vluchtelingenbeleid. De handtekeningen zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

VluchtelingenWerk Nederland deed dit samen met Parwana Rezai (21). Ze moest op 8-jarige leeftijd halsoverkop vluchten uit Afghanistan, omdat haar vader een dreigbrief van de Taliban kreeg. "Ik kreeg een kans op leven en zij niet. Ik wil ze ook een kans geven", zegt ze over de mensen die niet geëvacueerd zijn.

Bron: EenVandaag Handtekeningen zijn aangeboden aan de Kamer

Broekers-Knol kan niet aanblijven

Rezai vindt dat Broekers-Knol ongelijk heeft en niet door kan gaan in haar functie als staatssecretaris na de uitspraken in het AD. Zelf heeft Rezai familieleden die in grote onveiligheid leven.

"Ik viel van mijn stoel afgelopen zaterdag toen ik het las", zegt Snels over de uitspraken van Broekers-Knol. "De uitspraak over honderdduizend vluchtelingen is nergens op gebaseerd. Wat je hier hoort is het vreemdelingenhatende deel van de VVD. En die lijkt bijna de overhand te krijgen."

Contact leggen met de mensen daar

"Oekraïne, Zweden en de VS zijn bijvoorbeeld gewoon aan het evacueren. Het kan. Maar Nederlander doet niks. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het lukt andere landen ook", zegt Snels.

De nieuwe minister Knapen zegt later met een plan te komen. "Nederland moet in beeld brengen om welke mensen daar nog zitten. Nederland moet dan een plan maken om gezamenlijk met andere landen te evacueren en ten derde moet er contact gelegd worden met de mensen daar. Er zou wekelijks contact zijn, maar dat is niet gebeurd. Mensen kunnen nergens heen met hun vragen en hebben een probleem met het bereiken van de overheid."

Achtergebleven familieleden

Snels heeft contact met de mensen die in Afghanistan Nederland hebben geholpen. "Je hoort angst, paniek. Soms zijn het halve gezinnen die er nog zijn, maar ook hele gezinnen."

"Ik ken een verhaal van een vrouw, 5 maanden zwanger, die daar nog achter is gebleven. Dat zijn gewoon schrijnende gevallen. Daar moet heel snel iets aan gebeuren, voordat er ergere dingen gaan gebeuren", zegt Snels.