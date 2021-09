Het kabinet schrijft vandaag aan de Tweede kamer dat een grote groep Afghanen voorlopig niet te evacueren is. Hamid en Fereshta schrikken van dat nieuws. "Als Nederland mij hier niet weghaalt, zullen de taliban mij niet in leven laten", zegt Fereshta*.

Het kabinet schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat er 23.000 mails zijn ontvangen in de mailbox waar hulpverzoeken van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt naartoe kunnen worden gestuurd. Hamid* heeft één van die mails gestuurd. Tot op de dag van vandaag heeft hij nog niet gehoord of hij in aanmerking komt voor evacuatie of niet.

Al weken niet naar buiten

"Intussen leef ik als een soort gevangene in Kabul", zegt Hamid vandaag. "Alleen mijn kleindochter gaat af en toe naar buiten om wat te eten te halen. Ik kom al weken niet buiten."

Eind augustus vertelde Hamid al aan EenVandaag dat de taliban onlangs in zijn vorige huis in zijn thuisprovincie zijn geweest, op zoek naar hem. Zijn huis werd gebruikt als uitvalsbasis voor het Nederlandse project waar hij voor werkte. Dat huis heeft hij 6 jaar geleden al verlaten, toen vertrok hij naar Kabul uit angst voor de taliban.

Auto en bankrekeningen afgenomen

"Ik word elke dag bedreigd door de taliban. Ze bellen me elke dag op om me met de dood te bedreigen", vertelt Fereshta aan EenVandaag. "Ze hebben me mijn auto afgenomen en mijn bankrekening gesloten." Haar broer is eerder dit jaar vermoord. Volgens Fereshta door de taliban.

Fereshta staat op de Nederlandse evacuatielijst. De taliban heeft het op haar gemunt om het werk dat ze deed in Afghanistan. Wat ze precies deed kan om veiligheidsredenen niet verteld worden. Ze heeft meerdere keren geprobeerd om op het vliegveld van Kabul te komen voordat de Nederlandse evacuaties op 26 augustus stopten.

Wel voor Nederland gewerkt, niet op de lijst

Hamid staat niet op de Nederlandse evacuatielijst. Hij heeft 6 jaar voor Nederland gewerkt, EenVandaag heeft documenten ingezien die dat bewijzen. nkele maanden geleden probeerde hij al contact te krijgen met de Nederlandse ambassade in Kabul omdat hij vreesde voor zijn leven. Nadat hij niets hoorde, probeerde hij het eind augustus opnieuw. Nog steeds heeft hij geen antwoord gehad.

Hamid begrijpt dat evacuatie nu heel ingewikkeld is. "Nederland en de andere landen zullen afspraken moeten maken met de taliban over evacuaties. Als het niet via het vliegveld kan, dan is een andere optie over land naar Pakistan."

'Bijzondere inspanning'

De demissionair ministers Kaag van Buitenlandse Zaken, Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid schreven gisteren aan de kamer dat voorlopig nog niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt geëvacueerd kunnen worden.

Wel zegt het kabinet 'een bijzondere inspanning' te willen leveren om deze mensen alsnog op te halen. De speciale mailbox waar evacuatie-verzoeken naartoe kunnen worden gestuurd, wordt vanaf vrijdag gesloten.

Niet meer gehoord

Het kabinet schrijft zich te blijven inspannen voor Nederlanders die nog in Afghanistan zijn en voor tolken die voor een internationale militaire of politiemissie hebben gewerkt. Fereshta en Hamid vallen niet onder beide categorieën. De ministers schrijven dat het kabinet 'een bijzondere inspanning wil leveren voor 70 personen die al opgeroepen waren voor evacuatie.' Fereshta was opgeroepen voor evacuatie, maar weet niet zeker of ze onder deze groep valt. Ze heeft sinds 26 augustus niets meer gehoord van Nederland zegt ze.

Voor de overige Afghanen die als gevolg van een band met Nederland gevaar lopen, zegt het kabinet gesprekken te voeren met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie. Hamid zegt dat te zullen afwachten. Hij blijft hopen antwoord van Nederland te krijgen op zijn hulpverzoek.

*De namen zijn gefingeerd om veiligheidsredenen. De echte namen zijn bekend bij de redactie