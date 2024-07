Na eigen teleurstelling op de Spelen volgt moeder Marion met spanning het olympisch avontuur van dochter Annette Duetz

In 1988 deed Marion Bultman mee met het eerste Nederlandse dameszeilteam aan de Olympische Spelen. Haar dochter Annette Duetz doet dit jaar mee. "Bij de Olympische Spelen is het aantal mannen en vrouwen gelijk, maar daarbuiten mag dat nog wel veranderen"

Olympisch zeilen werd vroeger gedomineerd door mannen. In 1988 kwam er voor het eerst een aparte klasse voor vrouwen. Marion Bultman vormde samen met Henny Vegter een damesteam en ging voor Nederland naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ze schreef geschiedenis, al had ze dat zelf toen nog niet door. "Ik had mijn naam daarna opgezocht op Wikipedia en toen stond er dat we het eerste damesteam waren dat Nederland vertegenwoordigde", blikt Bultman terug.

Derde Olympische Spelen

Achteraf vindt Bultman het leuk dat ze op deze manier geschiedenis schreef en de weg heeft vrijgemaakt om het zeilen voor vrouwen een groter onderdeel te maken. Met succes, want het aantal deelnemende vrouwen en mannen op de Olympische Spelen is bij de zeilsport inmiddels gelijk.

Haar eigen dochter, Annette Duetz, doet deze zomer voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In de klasse 49er FX, een type zeilboot. Hiermee haalde ze tijdens de Spelen in Tokio in 2021 brons samen met Annemiek Bekkering. Duetz werd vier keer wereldkampioen in die klasse. Iets wat geen enkele zeiler eerder lukte.

Vroeger een mannensport

"Vroeger was het natuurlijk echt een mannensport", zegt Bultman. Ze vraagt zich af of dat niet nog steeds zo is. "Dames kunnen bij wedstrijden volledig instromen, maar wanneer je een blik in de haven werpt, zijn het toch vaak de mannen die je aan het roer ziet zitten", zegt ze.

Annette Duetz ziet dat het binnen de Olympische Spelen echt veranderd is. "Het is inmiddels wel gelijk." Maar zij ziet ook dat de sport daarbuiten vaker door mannen wordt gedaan. "Ik vind dat dat nog wel meer mag veranderen", zegt ze.

'Er is een bepaalde geluksfactor'

Het zeilen is tijdens deze Spelen verdeeld over 4 dagen en in totaal 12 races. Het weer, en vooral de wind, is zeer bepalend voor het verloop van de wedstrijd. Een onzekere factor als sporter.

"Er zit een bepaalde geluksfactor in, je kan de wind nooit helemaal voorspellen", vertelt Duetz. "Dus we varen 12 races en dan heb je aan het eind ook wel echt het gevoel dat de beste gewonnen heeft." Of dat dan 12 races worden met veel of weinig wind, maakt voor haar niet uit. "We zorgen er gewoon voor dat we alles kunnen."

Hoge golven en vuilkuilen

Tijdens Bultmans eerste Spelen in Zuid-Korea waren er extreme weersomstandigheden. Dat maakte veel indruk op haar. "Er was echt heel harde wind en harde stroming tegen elkaar in. Dan weet elke zeiler dat je hoge golven en vuilkuilen krijgt. Als je onderin zat, zag je van de andere boten alleen het puntje van de mast. Dat heb ik daarna nooit meer meegemaakt", zegt ze.

Een medaille zat er voor Bultman niet in, samen met Vegter werd ze 13de. Het is tot op de dag van vandaag een teleurstelling voor Bultman. "Dat blijft wel bij je", zegt ze. "Als je daarheen gaat als Europees kampioen en bij de andere wedstrijden ook op het podium hebt gestaan, dan denk je dat het moet lukken. Maar je ziet toch dat het andere omstandigheden zijn."

'Als we goed varen zit er een medaille in'

De teleurstelling op de Spelen van Bultman was geen reden voor haar dochter niet om voor de topsport te kiezen. "Ze hebben ons niet aangemoedigd om te gaan wedstrijdzeilen, vooral mama niet", zegt Duetz. Ze denkt dat de teleurstelling op de Olympische Spelen van 1988 van haar moeder daar misschien wel een rol in heeft gespeeld.

"Mama vindt het heel erg spannend om mijn wedstrijden te kijken. Ze wil heel graag dat het goed gaat. Dan zit ze met een dekentje over zich heen op de bank en af en toe komt ze er weer onderuit om te kijken", zegt ze. Deze zomer gaat ze samen met Odile van Aanholt in de boot in Marseille. "Als we goed varen, zit er een medaille in. We trainen er gewoon voor om de beste te zijn en we gaan zien wat daarvan komt."