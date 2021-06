Het kabinet speelde de bal al een paar keer voor zich uit, maar de roep om samen Oranje te mogen kijken zwelt aan. Vlak voor de aftrap van het Europees Kampioenschap voetbal vraagt ruim de helft het kabinet grote tv-schermen buiten toe te staan.

Eerst niet, toen misschien. Het demissionaire kabinet wikt en weegt al een tijd of horecaondernemers binnen en buiten schermen mogen ophangen waarop mensen samen naar Oranje kunnen kijken. Ja, het gaat beter met het virus, maar brengen de schermen niet te veel voetballiefhebbers bij elkaar? Een ruime helft (54 procent) van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag vindt dat het in ieder geval buiten moet kunnen.

'Desnoods geen alcohol verkopen'

Veel ondervraagden wijzen op het relatief lage besmettingsrisico buiten en waarschuwen voor het alternatief: "Als er geen mogelijkheid is buiten de deur te kijken, gaan veel mensen thuis iets organiseren. Binnen en zonder coronaregels", vermoedt een deelnemer. Sommige ondervraagden dragen zelf ideeën aan: "In de buitenlucht moet het toch geregeld kunnen worden? Ik denk aan vaste zitplekken en wellicht een aangewezen vak met een eigen bar en toilet zodat mensen minder door elkaar heen lopen. En desnoods geen alcohol verkopen om mensen bij de les te houden."

Een derde (35 procent) vindt de grote schermen buiten wel een slecht idee. Zij delen de zorgen van demissionair minister Grapperhaus over de samenkomst van grote groepen of hebben sowieso weinig met het EK-voetbal: "Je kunt van tevoren de beste intenties hebben, maar het is niet te voorkomen dat er ineens massaal mensen ergens opduiken. Die stuur je niet zo naar huis. Waarom zou je dat risico nemen voor een stom spelletje?"

Schermen in cafés onverantwoord

In het ophangen van schermen in cafés zien mensen meer gevaren. Nog geen kwart (23 procent) vindt dat het kabinet dat moet goedkeuren; 65 procent vindt van niet.

Zes op de tien (59 procent) vinden het onverantwoord als cafébazen binnen schermen mogen ophangen. Die ruimtes, zeggen ondervraagden vooral, zijn klein en bedompt en ligt een besmetting snel op de loer, "zeker wanneer er wordt gejuicht met een paar biertjes erin." En door het mooie weer zijn er meer mogelijkheden om de wedstrijden in de (veiligere) buitenlucht te kijken met elkaar, zeggen panelleden.

Geen afstand bij het juichen

Een finaal besluit van minister Grapperhaus gaat er voor het EK waarschijnlijk niet meer komen. Mensen kijken de eerste wedstrijd, zondag tegen Oekraïne, dan ook vooral thuis. Keurig volgens de nieuwste coronaregels doen veruit de meesten (85 procent) dat alleen, met het gezin of met maximaal vier mensen buiten het huishouden.

Acht procent is wél van plan met meer dan vier anderen te kijken. De coronaregels lijken daarmee niet massaal te worden overtreden, maar wat als Oranje scoort? Vliegen we elkaar dan, net als tijdens vorige EK's en WK's, in de armen? Van de mensen die met mensen van buiten het huishouden kijken, verwacht bijna tweederde (63 procent) dat het niet gaat lukken om afstand te houden tot anderen bij het juichen.