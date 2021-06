De hartstilstand van Christian Eriksen heeft de voetbalwereld geschokt. Helaas is hij niet de enige voetballer met hartproblemen. Een bekend voorbeeld is Daley Blind, die al een jaar met een hartkastje speelt. In Nederland mag dat, maar in Italië niet.

In het Zuid-Europese land is het voetballen met een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD-kastje) verboden: "Italië loopt voorop als het gaat om cardiologische testen bij sporters. Ze hebben daar hele strikte criteria ingevoerd waaraan je moet voldoen om te mogen sporten", vertelt de Vlaamse cardioloog en sportarts Peter Peytchev.

15 jaar geleden nog uitgesloten

"Loop je daar ook maar een klein beetje risico, dan wordt je medisch afgekeurd." Het roept de vraag op waarom je in onder meer Nederland wél met een hartkastje mag voetballen.

"De laatste jaren zijn ze in veel landen als Nederland, Engeland, Duitsland, maar ook hier in België liberaler geworden", zegt Peytchev. Zo'n 15 jaar geleden was het nog uitgesloten dat je met zo'n kastje zou kunnen spelen. Maar clubartsen zijn het meer per geval gaan bekijken."

Geen hartkastje bij wielrennen

Volgens de sportarts die jarenlang in dienst was van de Belgische topclub Anderlecht, is het van een aantal factoren afhankelijk of je met een ICD-kastje nog kan sporten: "Het gaat om de onderliggende hartaandoening. Sommige zijn te zwaar om nog fysieke inspanningen te kunnen doen. Maar als iemand sporadisch een hartritmestoornis heeft, dan is het zeker niet uitgesloten dat diegene met een ICD kastje kan voetballen."

Maar dat geldt niet voor elke topsporter met een kastje: "Bij bepaalde sporten is het tijdelijk verlies van bewustzijn te gevaarlijk. Ik denk daarbij aan de motorsport, maar ook aan vechtsporten en bijvoorbeeld wielrennen. Je moet er niet aan denken dat iemand met 80 kilometer per uur naar beneden dendert en een ICD-shock krijgt. Dat is veel te gevaarlijk", zegt Peytchev.