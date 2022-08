Italië heeft, ondanks inspanningen dit te veranderen, al sinds de jaren 80 een enorme staatsschuld. De Italianen maken zich er weinig druk om, terwijl de situatie wel zou kunnen leiden tot een nieuwe eurocrisis, denken experts.

"De gemiddelde Italiaan ligt daar niet bepaald van wakker," legt Italië-kenner Eveline Rethmeier uit over de staatsschuld.

Staatsschuld Italië

Volgens eurozone-econoom Bert Colijn van de ING is iets meer dan 22 procent van de totale schuld in de eurozone Italiaans. "Dat is iets meer dan proportioneel."

"Italië is natuurlijk een groot land in de eurozone, en de derde economie. Maar de economie is maar iets van 14 procent van het totaal." De Italiaanse schuld van 22 procent in de eurozone is dus groter dan het aandeel van Italië in de EU.

Italië worstelt met economische groei

In tegenstelling tot wat mensen denken, houdt Italië zich de afgelopen jaren best netjes aan de begrotingsoverschotten, zegt Colijn. Toch lijkt de staatsschuld maar niet te slinken.

"Italië heeft sinds het begin van de eurozone vooral een probleem met economische groei. Omdat de staatsschuld altijd als een percentage van de totale economie gemeten wordt, is het heel moeilijk gebleken om die naar beneden te krijgen." Als de economie groeit, wordt de staatsschuld relatief gezien minder. Maar in Italië gebeurt dat dus niet.

Goed gedrag niet beloond

Volgens Colijn heeft Italië zich netter aan de begrotingsoverschotten gehouden dan bijvoorbeeld Nederland. Dat houdt onder andere in dat ze meer geld overhouden dan dat ze uitgeven.

Maar omdat de economie niet gegroeid is, heeft dat niet geleid tot lagere staatsschulden. "Integendeel," vertelt Colijn, "we zien dat de staatsschuld sterk is aangetrokken in tijden van corona."

Nieuwe eurocrisis

Waar de gemiddelde Italiaan zich volgens Italië-kenner Eveline Rethmeier dus niet druk maakt om de staatsschuld, is dat niet te zeggen voor de rest van Europa. Ze vergelijkt de situatie van nu met 2011, toen er ontzettende onrust op de financiële markten was en investeerders hun geld massaal uit Italië weghaalden.

"Het was de tijd dat Berlusconi er zat, en hij werd echt met klem verzocht om terug te treden door andere Europese leiders."

Onzekere situatie

Volgens haar is de situatie in het land onzeker. "Italië is kwetsbaar. Als er nu politieke instabiliteit komt, of een regering die het niet zo nauw neemt met de Europese regels, dan is de kans groot dat de markt daar weer heftig op gaat reageren. Dan kunnen we afstevenen op een nieuwe eurocrisis."

Italië mag eind september weer naar de stembussen. Maar volgens Rethmeier is de hoop onder de Italianen dat een nieuwe regering de staatsschuld zou kunnen verminderen, vervlogen sinds de laatste regering is gevallen.

Instabiele periode

"Mario Draghi was natuurlijk premier", legt ze uit. "En die kennen we ook als de oud-president van de Europese Centrale Bank. Hij stond bekend om erg op de cijfers te zitten. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij de staatsschuld naar beneden zou krijgen."

Op dit moment staan vooral rechtse partijen hoog in de peilingen en die hebben al gezegd dat ze de strenge regels van Brussel niet zo belangrijk vinden. "De verwachting is dat de markten daar op gaan reageren en dat Italië een instabiele periode tegemoet gaat."