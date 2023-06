Al 40 jaar lang houdt de vermissing van Emanuela Orlandi Italië in z'n greep. Na een Netflixserie en nieuwe tips is de zaak heropend. Zowel de politie als de familie zouden de ruime media-aandacht niet vervelend vinden, zeggen experts.

De 15-jarige Emanuela verdween in 1983 na een muziekles. De Italiaanse maffia zou erachter zitten, maar ook het Vaticaan wordt genoemd als dader.

Graven opengemaakt

"Het is spraakmakend omdat het om een familie gaat die binnen de muren van het Vaticaan woonde", legt Italië-kenner van EenVandaag Eveline Rethmeier uit. "Maar ook omdat er 40 jaar na dato nog steeds geen duidelijkheid is. Eens in de zoveel tijd komen er nieuwe tips binnen over waar haar lichaam gevonden zou kunnen worden." Maar al die tips hebben tot nu toe nergens toe geleid.

Volgens Rethmeier is het lastig te zeggen hoe serieus zo'n tip is. "Volgens tips zou haar lichaam onder andere in het graf van een maffiabaas of in het graf van Duitse prinsessen liggen. Die graven zijn opengemaakt, maar haar lichaam is nooit gevonden. Dus iedere keer is het voor haar familie toch weer een sprankje hoop over waar zij is gebleven."

Netflixserie

Netflix maakte er vorig jaar een goed bekeken documentaire over, wat ook nieuwe tips opleverde, onder andere van de beste vriendin van Emanuela. Daarna is het onderzoek opnieuw geopend. Dat kan goed nieuws zijn, zegt oud-recherchechef Sander Schaepman.

"Het verschilt per zaak, maar over het algemeen is het feit dat meer mensen meedenken over een zaak goed nieuws voor zaken die niet opgelost zijn. Je hebt eigenlijk niks te verliezen. Ook in zaken waar je misschien nog niet alles hebt gedaan, is het helemaal niet verkeerd om af en toe gewoon eens de hulp van, laten we zeggen, het publiek in te roepen."

Risico's

Maar daar plaatst de oud-recherchechef wel kanttekeningen bij. "Je moet als recherche wel de mankracht hebben om nieuwe tips te onderzoeken en een zo goed mogelijk beeld hebben van de mogelijke scenario's, om alle tips goed te kunnen beoordelen."

Bij goedbedoelde zoekacties lopen mensen ook het risico een eventueel plaats delict aan te tasten. "Het vinden van het slachtoffer is heel belangrijk van de familie, maar bij het oplossen van de zaak hoort ook het vinden van de dader. De professionals weten hoe je een plaats delict moet benaderen zonder bijvoorbeeld sporen weg te vegen."

Familie blij met tips

De Netflixserie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de zaak binnen en buiten Italië weer veel aandacht kreeg. Volgens Rethmeier is dat iets waar de familie van Emanuela blij mee kan zijn.

"Hoe zwaar het ook is om iedere keer een teleurstelling te verwerken, is de familie in mijn ogen ook blij met deze aandacht die een nieuwe tip oplevert. Want het is ook de familie zelf die de media blijft opzoeken en de zaak levend wil houden. Het maakt de kans groter dat zij op een dag antwoord krijgen."