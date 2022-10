Sinds dit weekend heeft Italië een nieuwe regering. Vorige maand won de radicaal-rechtse Giorgia Meloni de verkiezingen en nu heeft ze in recordtempo een nieuw kabinet gevormd. Wat kunnen we verwachten? We vragen het aan Italië-kenner Eveline Rethmeier.

1. Hoe ziet deze regering eruit?

"Deze regering is binnen 26 dagen gevormd door Giorgia Meloni, en zij is nu ook de eerste vrouwelijke premier van Italië. Maar dat is ook wel het enige progressieve aan deze regering. Het zijn verder veel oude namen, echt oude partijtijgers."

"Er zitten weinig experts in de regering, en al helemaal geen mensen van internationale allure. Ook de zwager van Meloni heeft een plekje. Wat dat betreft is het echt een toonbeeld van ouderwetse, Italiaanse vriendjespolitiek. En het is vooral zeer, zeer rechts."

2. Zijn de zorgen over 'de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog' dan terecht?

"In Italië is er geen regeerakkoord dat wordt gepresenteerd en dat je op je gemak kunt doorlezen. We moeten het dus doen met de poppetjes en de namen van de ministeries. Dan vallen toch wat zaken op die wel voorspellen welke kant deze regering op gaat."

"Het ministerie van Landbouw heeft een nieuwe naam gekregen: het ministerie van 'Voedingsoevereiniteit'. Ook het ministerie van Economische ontwikkeling is getransformeerd naar het ministerie van Bedrijven en Made in Italy. Daarin komende slogans van de campagne terug, waar het heel erg ging om 'Italië eerst'."

"Hoe die nieuwe benamingen in de praktijk uitpakken moet uiteraard nog blijken, maar de beoogde boodschap is helder. Meloni wil meteen laten zien dat haar kabinet een breuk met de vorige regering vormt. En dat zij, zoals ze in haar campagne heeft beloofd, opkomt voor de belangen van de Italianen."

3. Er zijn ook zorgen over abortus. Zijn daar verschuivingen te verwachten?

"Zeker, want ook daar is een ministerie dat een andere naam heeft gekregen. Er is nu een ministerie van 'Familie, Gelijke kansen en Geboorte'. Dat hebben we nog niet eerder gezien."

"Er zit daar ook een minister die meerdere zogeheten family days heeft georganiseerd. Dat zijn rechtse bijeenkomsten waar christelijke waarden worden uitgedragen, zoals die van de 'klassieke familie'. De minister heeft eind augustus nog duidelijk gezegd dat abortus in haar ogen geen recht is."

"De oppositie en de Italianen die niet op deze rechtse partijen hebben gestemd, zijn geschokt. Er zijn al enkele demonstraties geweest om op te komen voor vrouwenrechten en er zijn er nog meer aangekondigd."

4. Wat kunnen we verwachten op internationaal niveau?

"De afgelopen weken heeft Silvio Berlusconi tijdens de formatie de coalitiepartners flink in verlegenheid gebracht door in een afgeluisterd gesprek te zeggen dat hij een 'ontzettend lieve brief uit Moskou' had gekregen van de Russische president Vladimir Poetin. Hij zei ook dat de oorlog met Oekraïne 'toch echt heel anders zit'."

"Dus internationaal gezien zijn daar zorgen. Ook zijn er zorgen over of deze regering in de pas wil lopen met de Europese Unie als het gaat om begrotingsdiscipline."

"Het land staat voor gigantische uitdagingen, zoals de inflatie en de energiekosten. Het is nu aan Meloni en haar regering om daar antwoorden op te geven. Morgen zal ze een vertrouwensstemming in het parlement krijgen. Dat is een formaliteit, maar daar zal ze ook haar eerste toespraak geven als premier. Dus ook voor Italië zelf is het afwachten."