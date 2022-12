42 miljoen bomen werden in Italië in 2018 tegen de grond geslagen door storm Vaia. Federico was al jaren aan het werk in Brussel, maar besloot terug te keren om te helpen. "Ik heb meer dan ooit geleerd dat de natuur de mens echt niet nodig heeft."

Federico Stefani (30) komt uit een van de zwaarst getroffen dorpen: Pergine Valusugana. Hij werkte al 5 jaar buiten Italië, eerst in Tokio en daarna in Brussel voor de NAVO, toen storm Vaia toesloeg in de Zuidelijke Italiaanse Alpen.

Nog steeds bomen geruimd

Federico vertelt: "Ik was er zelf niet, maar kreeg filmpjes en foto's doorgestuurd van familie en vrienden. Ik wist niet wat ik zag. Het leek een oorlogsgebied. De bomen in de bossen waar ik ben opgegroeid waren als luciferstokjes geknakt. Het was onherkenbaar."

Federico wijst op het geluid van een motorzaag dat vanaf de helling van de overkant van de vallei klinkt: "Hier werken ze nog. Bedenk dat er 4 jaar voorbij zijn gegaan sinds de storm, maar dat het nog altijd lijkt alsof het een paar weken geleden is gebeurd. Heel veel hout is weggehaald maar je ziet ook dat er nog heel veel boomstammen liggen."

Natuur herstelt langzaam

De huizen en wegen in het gebied zijn inmiddels hersteld. Maar het herstel van de natuur gaat een stuk langzamer. Het duurt nog ruim 100 jaar voordat hier weer volwaardige bossen zijn. Nog altijd worden er omgevallen bomen van 4 jaar geleden geruimd.

En het verdwijnen van die bossen heeft grote gevolgen voor het gebied. Federico besloot 3 jaar geleden zijn baan op te zeggen en terug te komen om zijn geboortegrond te helpen.

Nieuwe bomen planten

Federico wilde het aangetaste hout, dat niet bruikbaar is voor industrieel gebruik, een bestemming geven. Met zijn bedrijf verwerkt hij het hout tot kleine apparatuur, zoals geluidversterkers. En belangrijker: voor elk verkocht object plaatsen ze een nieuwe boom in het gebied.

In totaal zijn er al 70.000 nieuwe bomen geplant door Federico en zijn collega's. Zo proberen ze het herstel te versnellen. Federico: "In plaats van de 100 of zelfs 150 jaar die het duurt voordat de natuur de bossen vanzelf herstelt, zijn onze bomen al over 50 jaar volwassen. Zo winnen we toch ruim een halve eeuw."

Investeringen voor veiligheid

De bomen in het gebied zorgden niet alleen voor hout, maar beschermden het gebied ook tegen sneeuw, hevige regenval en mogelijke aardverschuivingen. Het gebied is nu een stuk kwetsbaarder.

Federico: "Wat de natuur eerst gratis voor ons deed, moet nu met grote investeringen worden gedaan. Er worden muren gebouwd en netten geplaatst om wegen en dorpen te beschermen. Ik heb door de storm meer dan ooit geleerd dat de natuur de mens echt niet nodig heeft. Ook na een storm herstelt de natuur, op z'n eigen tempo, maar de mens heeft de natuur heel erg hard nodig."

Internationaal voorbeeld

Experts waarschuwen ervoor dat als er niet sneller nieuwe bomen worden geplant, we door insectenplagen binnen 5 jaar nog eens 80 miljoen bomen verliezen in Europa.

Of Federico ooit weer teruggaat naar zijn internationale carrière weet hij niet: "Natuurlijk is het een overgang voor mij. Ik woon weer in het dorp waar ik ben opgegroeid. Maar ergens hoop ik dat ons werk hier ook internationaal een voorbeeld wordt. Natuurrampen zullen helaas meer en meer bij onze wereld horen. Ik wil graag een voorbeeld zijn hoe zo'n ramp ook een nieuw begin kan betekenen."