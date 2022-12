Alleen sneeuwkanonnen houden laaggelegen skigebieden nog in leven. Maar eindeloos waterreservoirs aanleggen om kunstsneeuw te maken kan niet, vinden activisten. "Het zal in de toekomst alleen maar erger worden", zegt activist Valérie Paumier.

Paumier maakt zich zorgen om de natuur in La Clusaz. Het Franse wintersportgebied was afgelopen zomer het toneel van een rechtszaak over de aanleg van een waterreservoir voor kunstsneeuw.

Centimeters kunstsneeuw

Het Franse ski-oord ligt op zo'n 1.000 meter hoogte in het departement Haute-Savoie. Het wintersportgebied is populair en verwelkomt jaarlijks zo'n tienduizenden toeristen. Maar of dat ook zo in de toekomst blijft, is onzeker.

Door klimaatverandering valt er namelijk steeds minder sneeuw in het laaggelegen gebied. Een probleem dat de afgelopen jaren werd opgelost door tientallen sneeuwkanonnen te plaatsen. Die bedekken de groene hellingen in een mum van tijd met centimeters kunstsneeuw. Maar daarvoor is veel water en energie nodig.

Geen vijfde waterreservoir

Dit jaar wilde La Clusaz een vijfde waterreservoir aanleggen om de sneeuwkanonnen van water te voorzien en kunstsneeuw te maken. Zo hoopte de gemeente het wintersportgebied ook in de toekomst van voldoende nepsneeuw te voorzien. Er zijn immers honderden gezinnen economisch afhankelijk van wintersporttoerisme.

Maar de rechter vond dat niet opwegen tegen de onomkeerbare gevolgen voor dier en natuur. Het waterreservoir zou namelijk in een natuurgebied worden aangelegd en daarvoor moest ruim 8 hectare aan bos, planten en dieren wijken. De rechter stak er een stokje voor: het waterreservoir mocht niet worden aangelegd.

Wintersportseizoen later geopend

Het wintersportseizoen zou eigenlijk vorige week van start gaan in La Clusaz. Maar vanwege het gebrek aan sneeuw is dat voorlopig uitgesteld. Ondernemer Cyril Lassailly runt de sportwinkel in het dorp en verhuurt skimateriaal. Wintersporttoerisme is onmisbaar voor een dorp als La Clusaz, vertelt de sportwinkeleigenaar.

Ook voor hem: zo'n 90 procent van zijn inkomsten verdient hij tussen december en maart. Al jaren probeert hij ook geld binnen te halen tijdens de zomermaanden, zodat hij ook in de toekomst in La Clusaz kan blijven wonen en werken, wanneer er vanwege de opwarming van de aarde nog minder sneeuw valt.

'Nog steeds heel mooi'

Lassailly probeert zich niet te veel te mengen in het kunstsneeuwdebat, dat het dorp momenteel in zijn greep houdt. De ondernemer ziet de voor- en nadelen en denkt dat er een goede balans nodig is. En ondernemers die afhankelijk zijn van wintersporttoerisme moeten hun businessmodel veranderen, 'maar dat kan niet zomaar van de ene op de andere winter'.

Wintersporters moeten er volgens activist Valérie Paumier aan wennen dat er niet altijd sneeuw zal liggen als ze komen skiën in de bergen van La Clusaz. "Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Maar als er geen sneeuw ligt, is het nog steeds mooi heel mooi hier. Dan kun je wandelen of andere dingen ondernemen."

Groot protest

Samen met Extinction Rebellion organiseerde Paumier afgelopen zomer een groot protest om de aanleg van het vijfde waterreservoir te voorkomen. Activisten namen hun intrek in het beoogde natuurgebied, ze bouwden er hutten en plaatsten er barricades.

"We zijn niet tegen skiën, maar laten we gebruiken wat we hebben", zegt de Franse activist. "En laten we alsjeblieft stoppen met investeren in nieuwe infrastructuur om nog meer kunstmatige sneeuw te produceren."

'Hopelijk voor kerstvakantie open'

Mede-activist Carole Ormond hoopt dat deze rechtszaak veel navolging krijgt in Frankrijk. "Met de klimaatverandering is het onmogelijk om op dit pad door te blijven gaan. We moeten de natuur beschermen en het schaarse water gebruiken als drinkwater, niet voor kunstmatige sneeuw."

Ondanks alles heeft winkeleigenaar Lassailly goede hoop dat ze in ieder geval voor de kerstvakantie de skiliften open kunnen gooien. "We hebben meestal wel een goed seizoen. Dat komt waarschijnlijk doordat we het eerste dorp zijn waar de sneeuw valt als de wind uit het westen komt."