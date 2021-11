Als sneeuw voor de zon verdwijnen voor sommigen de wintersportplannen. Sinds maandag geldt in Oostenrijk de 2G-regel waardoor je bijna nergens meer binnenkomt als je niet bent gevaccineerd. Ook de geldigheid van het coronabewijs is ingekort.

"Ik heb gelijk een afspraak laten maken", vertelt Leon Zijm die woont en werkt in het Oostenrijkse Westendorf in Tirol. Tot nu toe wachtte hij met zichzelf te laten vaccineren, maar nu de 2G-regel is ingegaan 'moet hij wel'. "Het is hard, maar ik begrijp deze beslissing wel als je kijkt naar de besmettingen die omhooggaan. Nog een winter niet open kunnen, zou een nekslag zijn voor iedere ondernemer hier."

Geldigheid coronabewijs

Met de 2G-regel die sinds afgelopen maandag in Oostenrijk van kracht is gegaan, moet je gevaccineerd óf genezen zijn om bijvoorbeeld een restaurant, een hotel of de après ski binnen te komen. Vanaf 15 november geldt dit ook voor de toegang tot de skiliften. Wie zich niet aan de regels houdt, kan hoge boetes verwachten.

Maar ook gevaccineerden komen mogelijk klem te zitten. De QR-code van een coronabewijs is na de tweede vaccinatie nog 9 maanden geldig. Hierdoor hoopt de regering in Oostenrijk de motivatie tot het nemen van een derde prik te vergroten. Voor wintersporters die het Janssen-vaccin hebben gehad, zijn de nieuwe maatregelen helemaal een bittere pil. Die prik is namelijk slechts geldig tot 3 januari; zij zullen dus een boosterprik moeten zien te krijgen. Het is niet bekend of en wanneer dat kan.

Tweestrijd in familie

Het zorgt onder veel wintersportliefhebbers voor ophef, zo ook binnen de familie van Naomi Schepers uit Amsterdam. Elk jaar gaat ze met haar familie op wintersport en ook voor de voorjaarsvakantie staat een vakantie geboekt. Ze is ongevaccineerd en baalt ontzettend dat ze nu niet op wintersport kan: "Ik besef het nog niet echt. Ik vind wintersport heerlijk en houd van Oostenrijk. Deze maatregelen gaan mij heel ver."

Het zorgt dan ook voor 'een tweestrijd in haar familie'. "Van hen is het grootste deel niet gevaccineerd, maar sommigen hebben ook het Janssen-vaccin. Zij namen mij al in de zeik dat ik niet op vakantie kon, maar nu komen zij ook in de problemen. Ze weten niet of ze wel op tijd een boosterprik kunnen halen. We weten nog niet wat te doen nu, misschien dus annuleren."

Bron: Eigen foto Door de 2G-regel wordt skiën in Oostenrijk dit jaar onmogelijk voor Naomi

'Geen goede reden toch prik te halen'

Naomi begrijpt vanuit Oostenrijk heel goed dat ze een goed winterseizoen willen draaien en toename van besmettingen willen voorkomen, maar vindt de 2G-regel overdreven. "Ik wil me heus testen, maar nu kan ik geen kant op. Het is verschrikkelijk om een wintersportseizoen te moeten missen, maar ik vind het nog steeds geen goede reden om dan toch een prik te halen. Dus ik denk dat ik een jaartje over moet slaan."

Krijgt Oostenrijk nu dan te maken met een flinke terugloop in het aantal wintersporters? Directeur van reiskoepel ANVR, Frank Oostdam, verwacht alsnog een goed wintersportseizoen: "Nederland heeft natuurlijk een veel grotere groep die wel gevaccineerd is. Ik denk dat het om die reden niet ontzettend veel gaat schelen. Ik verwacht niet dat het tot problemen gaat leiden."

Bekijk ook Geduld gevaccineerden is op: zeven op de tien willen specifieke maatregelen voor ongevaccineerden

Verloopdatum vaccinaties

Hij maakt zich wel zorgen over de verloopdatum van de vaccinaties. "Als die datum zo blijft als hij is, dan is dat wel problematisch. We krijgen nu best wat vragen van mensen of ze wel moeten boeken. Kerst zal nog meevallen, maar januari, februari, maart; dat wordt lastig."

Voor de in Amsterdam wonende Joris Bos is er geen man over boord. Hij en zijn familie en vrienden zijn allen gevaccineerd, 'in dit geval gelukkig niemand met Janssen'. Hij heeft met vrienden een wintersport geboekt in maart en is bezig met zijn gezin voor kerst of in de voorjaarsvakantie te boeken.

Bron: Eigen foto Joris (rechts) kijkt ernaar uit weer richting de sneeuw te kunnen

Zorgen om oplopende besmettingen

Al raakt de 2G-regel hem niet direct, Joris blijft wel in de gaten houden wat voor impact de oplopende besmettingen gaan hebben. "Je gaat voor je lol op vakantie en ik ga niet ergens naar toe waar niets te beleven is. Dan sla ik wel een jaar over. Maar ik zou heel graag wel gaan, want ik ben enorm dol op wintersport."

De regel vindt hij ver gaan, maar 'je moet iets doen om die besmettingen onder controle te krijgen'. "Als je daar dan een beetje een duwtje moet geven zodat mensen zich vaccineren, dan ben ik daar een voorstander van. Ik geloof wel dat vaccineren de beste of misschien wel enige oplossing is om de pandemie onder controle te krijgen."

'We willen deze winter open'

In Oostenrijk wordt dat ook zo gevoeld en bestaat er overigens ook veel minder weerstand, vertelt Leon Zijm. "Natuurlijk zijn er mensen tegen deze 2G-regel, maar het wordt gewoon zo bepaald en je hebt het er maar mee te doen. Laat je je niet vaccineren, dan moet je in dit land op de blaren zitten."

In het Tiroler dorp waren er volgens hem zelfs al ondernemers die de regel eerder hanteerden dan hen werd verplicht: "Iedereen wil gewoon dat de pandemie snel voorbijgaat. Het is nodig, want we willen deze winter gewoon open."