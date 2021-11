Er is een groep mensen die niet besmet kán raken met het virus. Immuniteit kwam eerder ook voor bij ziektes als hiv of de pest. Onderzoekers zijn nu op zoek naar deze mensen, want hun genen kunnen helpen de ziekte te bestrijden.

In de Belgische krant De Standaard werd vandaag bekendgemaakt dat er een internationaal wetenschapsteam op zoek is naar de mensen die nooit corona krijgen. Zij hopen te leren welke mechanismen ervoor zorgen dat zij niet ziek worden van het virus.

Het gen bepaald

In het onderzoek worden de mensen die wel besmet werden na contact met een huisgenoot die corona had, vergeleken met de mensen die dat dus niet werden.

Er wordt gekeken of de genen kunnen verklaren waarom de een wel besmet raakte en de ander niet. "Dit geldt voor elke epidemie", vertelt epidemioloog bij Lumc Frits Rosendaal.

Pest

"Met de pest hebben we het ook gezien", vertelt de epidemioloog. "Een dorp in Engeland was volop besmet, maar een aantal mensen niet." Later is bewezen dat het dus inderdaad om een gen ging waardoor ze niet besmet konden worden.

Het klinkt fijn, dat je geen corona kunt krijgen, maar er is een mogelijk nadeel. "Als je tegen het een vanuit jezelf al immuun bent, kan het zijn dat een ander virus je meer raakt", legt Rosendaal uit.

Hoor jij erbij?

Hoe groot die groep is die geen corona kan krijgen, is lastig te bepalen. "Het zou ook een grote groep kunnen zijn", zegt epidemioloog Frits Rosendaal.

Daar tegenover zegt immunologe Isabelle Meyts (UZ Leuven) in De Standaard dat het er over de hele wereld misschien wel maar een paar dozijn zijn. De zoektocht naar de mensen die voldoen aan de eisen van het onderzoek is dus lastig.

Mensen gezocht

Als je nu nog steeds geen corona hebt gehad, kan je er niet meteen vanuit gaan dat je bij deze groep hoort, volgens Rosendaal. "Pas als je echt gezinnen hebt waar bijvoorbeeld vier het gehad hebben en drie niet, kun je daar aan denken. Maar dat moet dus onderzocht worden."

Het onderzoeksteam benoemt ook dat het team zoekt naar mensen die langere tijd contact hadden met een coronapatiënt, het liefst huisgenoten, zonder zelf ziek te worden of positief te testen.