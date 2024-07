Opeens is het er weer, het blauwtongvirus. Op veel plekken in Nederland raken dieren weer besmet met het vaak dodelijke virus. En dat is onverwacht, omdat veel dieren in ons land juist recent zijn ingeënt met een nieuw vaccin.

Het aantal besmettingen van blauwtong neemt snel toe. Begin deze week telde de NVWA 94 besmettingen, nu zijn het er al 318. Het virus wordt verspreid door een mugsoort, de knut. Koeien, geiten en schapen worden er heel ziek van. Ze krijgen een blauwe tong, schuim op de bek, hoge koorts en worden kreupel, vaak met de dood tot gevolg.

Werkte het vaccin dan wel?

"We hoopten dat er na vaccinatie geen nieuwe besmettingsgolf meer zou ontstaan, maar helaas", zegt dierenarts Bernd Hietberg uit Beilen, die benadrukt dat de golf niet betekent dat de vaccins niet werken. "Door het vaccin verwacht ik dat er minder dodelijke slachtoffers zullen vallen dan vorig jaar. Toen stierven er ruim 40.000 schapen aan de ziekte. Tot nu toe heb ik in de afgelopen dagen 3 meldingen gehad en bij deze schapen leken de symptomen wel milder."

Ook moeten we rekening houden met weerstandsverlagende omstandigheden, zegt Hietberg. "Het is nu heel warm bijvoorbeeld. En omdat het zo nat is geweest en de grond drassig was, kan er ook longontsteking heersen. En er kunnen wormen zijn. Dus stel dat een dier wat verzwakt is, ja, dan kan ik me voorstellen dat hij alsnog aan blauwtong overlijdt."

Heel ziekmakend

De kans dat er nu een andere variant van het blauwtongvirus rondwaart, waar het vaccin niet tegen werkt, acht Heitberg heel klein. "De monitoring is erg goed in Europa. Er is een meldingsplicht voor veehouders en dierenartsen voor de verschillende varianten. De ene is ziekmakender dan de andere. Tussen 2006 en 2008 had Nederland te maken met uitbraken van serotype 8 en serotype 6."

"Daarna is er eigenlijk geen blauwtong geweest in Nederland. Nu hebben we te maken met serotype 3, die heel erg ziekmakend is voor dieren. Bij schapen hebben we het afgelopen jaar gezien dat zeven van de tien dood gingen, binnen een aantal dagen. Het is echt een lijdensweg voor die dieren. Ook voor koeien is het op een aantal bedrijven heel heftig geweest. De sterfte onder koeien was minder, maar we zien wel dat de schade bij die koeien vaak blijvend is."

Miskramen

Dat merkt ook melkveehouder Paul van de Ven uit Beilen, die de nieuwe besmettingsgolf al van verre zag aankomen. "In maart testten wij al embryo's positief op blauwtong. En werden er twee kalfjes met de ziekte geboren. Ook hebben we te maken gehad met wel 25 spontane miskramen."

Normaliter lopen er op het biologische bedrijf van Paul en zijn vrouw Sanne 190 tot 200 koeien, maar door de blauwtong hebben ze veel van hun dieren moeten wegdoen. "Eergisteren zijn er weer 30 weggegaan. Ze zijn te ziek. Aan de klauwen, de uier, de hartklep. Eigenlijk zijn al de kleine bloedvaten zijn beschadigd.

'Ik houd mijn hart vast

Ook zijn er veel koeien van Paul en Sanne onvruchtbaar geworden. " Economisch is dat niet te dragen", vertelt Paul.

De overgebleven 155 koeien gaan nog wel naar buiten, maar niet meer na vijf uur 's avonds, want dan verschijnen de knutten. "In de avonduren zijn de muggen het meest actief. Ik houd mijn hart vast van wat er nog komen gaat. Het is een triest gebeuren."

Emotioneel veel indruk

En dat kan veehouder Wilko Kemp uit Kortenhoef beamen. Samen met zijn vrouw Hermien heeft hij een bedrijf met schapen en koeien, dat vorig jaar zwaar getroffen wordt door blauwtong. 284 schapen gingen dood, slechts 100 hebben het overleefd."

"Het heeft emotioneel veel indruk gemaakt", zegt Wilko. "Ik ga nu iedere dag kijken bij de schapen. En dan zit ik heel goed te kijken: 'Ik zie toch niks wat erop lijkt?' Je bent gewoon hartstikke bang. Niet nog een keer hetzelfde als vorig jaar." Kemp heeft al zijn dieren ingeënt, behalve de oude schapen en koeien, die de ziekte vorig jaar overleefden. "Die hebben gewoon zelf al die antistoffen aangemaakt."

Veehouder betaalt schade zelf

Maar behalve emotioneel is het ook financieel zwaar. "Onze koeien overleefden de blauwtong, maar hebben veel gezondheidsschade. Qua melkproductie zitten we nog steeds niet op het niveau van vorig jaar. En nieuwe schapen zijn ook niet gratis. Een lammetje kost al snel 125 euro. Ik had het ontzettend gewaardeerd als de overheid ons financieel wat had geholpen. Dat Adema had gezegd: 'Ik leg voor elk lammetje wel 25 euro bij.' Maar het potje van het dierencalamiteitenfonds was al snel leeg."

Wilko vindt het best wel krom geregeld, zegt hij. "Bij een wolvenaanval op schapen betaalt de overheid een vergoeding aan de veehouder. En ook de waarde van pluimvee dat geruimd wordt vanwege de vogelgriep wordt vergoed. Maar met blauwtong moet de sector het zelf oplossen. Daar snap ik helemaal niets van."

Hoe nu verder?

Ondertussen blijft dierenarts Bernd Hietberg hard werken om de dieren zo goed mogelijk te beschermen. "Bijna alle schapen zijn inmiddels gevaccineerd, dus die zijn beter beschermd dan vorig jaar. Onder laboratoriumomstandigheden was er een bescherming van meer dan 80 procent, dus ik ga er vanuit dat we dat in de praktijk ook halen."

Bij koeien is nu ongeveer de helft gevaccineerd. "Dat worden er vast meer, omdat veel mensen die twijfelden nu ook starten met vaccinatie. Want ja, als je niet vaccineert, dan wordt het wel een beetje een loterij. Ik vind het heel spannend hoe het zich gaat ontwikkelen."