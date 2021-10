Terwijl veel omringende landen kwetsbare mensen een derde coronaprik aanbieden, houdt Nederland die groep juist klein. Veel mensen met chronische ziektes zijn er niet gerust op. "Straks lopen we wéér achter de feiten aan."

Vanaf deze week krijgen tussen de 200.000 en 400.000 Nederlanders de uitnodiging voor een derde coronaprik. Het gaat om mensen met een ernstige afweerstoornis die hun immuunsysteem verzwakt of om patiënten die bepaalde zware medicijnen gebruiken die hun afweer onderdrukken.

Grotere groep in het buitenland

Ook in andere landen krijgen mensen met een kwetsbare gezondheid een extra prik. Alleen is de groep daar vaak vele malen groter dan in Nederland. Denk aan Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Israël.

Zo horen in een aantal landen standaard alle 60-plussers bij de gegadigden voor een derde vaccinatie. De vraag is waarom Nederland ervoor kiest die groep relatief klein te houden.

'Mensen zijn vooralsnog goed beschermd'

"We zien dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed afneemt, zo'n half jaar na de eerste prik. Maar toch blijven mensen door de vaccinatie vooralsnog goed beschermd tegen ernstig verloop van een COVID-19-infectie. En dat is het allerbelangrijkste."

Dat zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond van Amsterdam UMC. Volgens haar is een derde prik op dit moment voor verreweg de meeste mensen niet nodig.

'We bungelen onderaan'

Maar Eva Kiliç-Parro de la Paz is het daar niet mee eens. Ze is astmapatiënt en maakt zich grote zorgen. Ze is bang dat ze straks toch weer vatbaar wordt voor een ernstige corona-infectie. "Mijn astma is totaal niet onder controle op dit moment. Corona kunnen mijn longen er niet bij hebben."

De 47-jarige begrijpt niet waarom Nederland zo terughoudend is met het verstrekken van een derde prik: "We bungelen onderaan. In landen als de Verenigde Staten, Israël en Groot-Brittannië krijgen veel meer mensen een derde prik: chronisch zieken, ziekenhuispersoneel, 50-plussers, mantelzorgers, noem maar op. Een veelvoud van het aantal hier."

Conservatief wat bijprikken betreft

Van Egmond beaamt dat Nederland conservatief is wat het bijprikken betreft. "We zien dat andere landen het veel meer doen. Maar de vraag is of hun strategie op medische feiten berust of puur op politieke beslissingen."

Ze wijst op de beschikbare data. "Als je daarnaar kijkt voegt een derde prik nu voor de meeste mensen weinig toe. Ze zijn immers al prima beschermd tegen ernstige corona."

'We houden jullie goed in de gaten'

De immunoloog snapt de zorgen, maar wil kwetsbare patiënten ook geruststellen: "De beschermingsgraad van de diverse vaccins worden heel nauwkeurig gemonitoord."

Tegen mensen die nu bezorgd zijn omdat ze geen derde prik krijgen wil ze zeggen: "Maak je geen zorgen, jullie worden goed in de gaten gehouden. En wordt in de toekomst duidelijk dat de afweer bij sommigen toch afneemt , dan worden zeker meer mensen aan de groep toevoegt die voor een derde prik in aanmerking komt."

Bron: EenVandaag Immunoloog Marjolein van Egmond: "De vraag is of andere landen hun strategie op medische feiten baseren of puur op politieke beslissingen"

Ouderen wel derde prik in de toekomst?

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om ouderen: "Misschien zien we na verloop van tijd dat bij die groep het aantal ziekenhuisopnames opnieuw stijgt."

"Ouderen hebben sowieso een zwakker afweersysteem en ze werden als eerste gevaccineerd, dus daar kun je ook als eerste verwachten dat de bescherming iets afneemt. Als dat gebeurt weten we dat die groep weer toe is aan vaccinatie."

Bekijk ook Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren willen vrijstelling van coronapas

Kijken naar de mondiale vaccinatiegraad

Maar voor nu gaat wereldwijde vaccinatie vóór lokale booster-vaccinatie, zegt Van Egmond. "Dat is echt belangrijker, er zijn nog veel te veel landen waar maar een paar procent van de bevolk is ingeënt."

In plaats van iedereen in Nederland bij te prikken, is het beter om te kijken naar de mondiale vaccinatiegraad, zegt Van Egmond. "Anders blijven wij ook kwetsbaar voor mutaties van het coronavirus die in het buitenland ontstaan. En dat kan veel gevaarlijker uitpakken."

'Bang dat we straks weer achter de feiten aanlopen'

Astmapatiënt Eva vindt dat allebei moet gebeuren: "Er moet zeker breed worden gevaccineerd over de hele wereld. Maar geef de meest kwetsbaren de beste bescherming, ook hier in Nederland", zegt ze.

"Ik ben bang dat we straks weer achter de feiten aanlopen en er opnieuw meer mensen ernstig ziek worden."