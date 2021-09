Wat als je om medische redenen geen coronavaccin kunt nemen, bijvoorbeeld als je hartpatiënt bent of autisme hebt? "De QR-code beperkt het leven van mijn zoon."

De 15-jarige Stan Timmermans heeft autisme en een verstandelijke beperking. Hij volgt speciaal onderwijs en gaat dagelijks met de taxi naar school. Stan heeft eigenlijk altijd begeleiding nodig, vertellen zijn ouders Cees Jan en Monique.

Te veel prikkels

Voor Stan is het op dit moment geen optie om zich te laten inenten tegen corona, zegt Monique. "De priklocaties zijn te druk, er zijn te veel prikkels die hij niet kan verwerken. Een naald in zijn huid kan ervoor zorgen dat hij in paniek raakt, met alle gevolgen van dien."

Daarnaast kan Stan nauwelijks aangeven waar hij last van heeft. "Hij kan dat niet onder woorden brengen en wij kunnen hem niet uitleggen wat er aan de hand is, waarom hij een inenting nodig heeft. Een mondkapje bracht al zoveel paniek."

Thuisvaccinatie

Na lang twijfelen zochten Cees Jan en Monique contact met de GGD en huisarts om een thuisvaccinatie aan te vragen. Ze hopen dat vaccineren in een vertrouwde omgeving misschien lukt. "Maar er is een lange wachttijd voor thuisvaccinaties, waardoor Stan nog geen inenting heeft."

Is testen dan misschien een optie? "Nee, dat is echt een no go", zegt Cees Jan. "Een vreemde omgeving, een wattenstaaf in je neus, prikkels die hij niet kan verwerken en uiten. Dat kost hem bakken energie. En dat terwijl hij, als een begeleider hem mee zou nemen, hij eerst een test moet laten doen voor het geval hij ergens naar de wc moet. Dat kan niet."

'Beleid niet uitvoerbaar'

Stans ouders vinden dat het verplichte vaccinatiebewijs zijn wereld beperkt. "En die is al zo klein", zegt Monique. "Men heeft de mond vol van participeren, maar met een verplichte QR-code wordt dat een lastige voor hem."

Ze is bang dat de weerbaarheid en flexibiliteit van haar zoon op deze manier alleen maar afneemt. "Wij geloven dat de overheid haar best doet om goed coronabeleid te maken, maar er zijn doelgroepen binnen de maatschappij voor wie deze maatregelen echt niet uitvoerbaar zijn."

Vrijstelling

Er zijn meer mensen zoals Stan die zich om medische reden niet kunnen laten vaccineren. Daar weet Jan van Overveld van de Stichting Hartpatiënten Nederland alles van. Veel leden kampen met dit probleem.

"Zij moeten worden vrijgesteld van zo'n QR-code", vindt hij. Uit een peiling die de stichting op haar website deed, blijkt dat van de 3.000 deelnemers twee derde vindt dat mensen die om medische redenen geen vaccinatie hebben, vrijstelling moeten krijgen van de coronapas.

'Onacceptabel'

Daarom vraagt de Stichting Hartpatiënten vrijstelling voor deze mensen aan het ministerie van Volksgezondheid.

"Wij willen dat het ministerie snel een oplossing verzint, want nu kunnen veel mensen zonder het benodigde papiertje botweg niet samen met hun kinderen of kleinkinderen naar een restaurant, of een theatervoorstelling bezoeken. Wij vinden het onacceptabel dat deze groep nu wordt buitengesloten en - weer - in isolement terechtkomt."

Non-responders

Epidemioloog Dick Bijl ondersteunt de oproep van de Stichting Hartpatiënten. "Er zijn mensen die allergische reacties kunnen krijgen van het vaccin en zich daardoor niet kunnen laten inenten. En dan is er nog een groep van 700 duizend zogenoemde non-responders."

"Dat zijn patiënten die afweeronderdrukkende medicijnen slikken, transplantatiepatiënten, kankerpatiënten en mensen met aangeboren aandoeningen van het immuunsysteem. Ook mensen met hiv en mensen met het syndroom van Down horen bij deze groep", vertelt hij.

'Kabinet werkt aan oplossing'

In een reactie laat demissionair minister Hugo de Jonge weten dat het juist voor mensen met een medische indicatie extra belangrijk is om zich te laten vaccineren.

"Als ze dat niet willen, kunnen zij zich altijd gratis laten testen voor een toegangsbewijs. Er is een heel kleine groep mensen die zich om medische redenen niet kan laten vaccineren én niet kan laten testen. Voor hen werkt het kabinet nu aan een oplossing."