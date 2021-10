In de kroeg moet je een QR-code laten zien, maar in het ziekenhuis niet. Wat weegt zwaarder, de privacy van personeel en bezoekers of de bescherming van kwetsbare patiënten? "Daar zit spanning op", zegt ziekenhuisbestuurder Wim van Harten.

In de kroeg weet je dat iedereen die er rondloopt een negatieve test of een vaccinatiebewijs op zak heeft, maar in het ziekenhuis weet je niet of de persoon tegenover je wel getest of gevaccineerd is. Wim van Harten, bestuurder van ziekenhuis Rijnstate Arnhem vindt dat gek.

Kwetsbaarheid patiënten boven privacy?

"De vrijheid om je niet te laten vaccineren heeft gevolgen voor de onvrijheid van andere mensen. En dat is de afweging waar we mee te maken hebben", legt Van Harten uit. De vraag waar het ziekenhuis in feite voor staat, is of de kwetsbaarheid van patiënten boven de privacy van medewerkers en bezoekers komt te staan.

"Dat is het lastige van de discussie, wij moeten het uiterste doen om mensen te beschermen", zegt hij. Het ziekenhuis kent een hoge vaccinatiegraad onder het personeel. Zeker 90 procent. Verder gelden er maatregelen zoals mondkapjes, afstand houden en wanneer een patiënt die binnenkomt klachten heeft, dan wordt hij of zij getest.

Goede voorlichting en open gesprekken

"Wij worstelen wel", zegt Wim van Harten. "Wij hebben ook een moreel-ethische discussie gehouden over de vraag of wij aan personeel willen vragen of ze gevaccineerd zijn."

"Daar is uitgekomen dat wij vinden dat we door goede voorlichting en open gesprekken met het personeel het beste resultaat lijken te halen. Dus daar zetten we vooral op in."

De moeder van Janot Laval lag in het ziekenhuis met een hersentumor en liep daar corona op. Door de kanker was ze terminaal, maar door corona moest ze ook in quarantaine.

Ook met gevaccineerden kans op besmetting

"Het is daarmee niet 100 procent zeker dat op de ic of op een andere afdeling iedereen is gevaccineerd", vervolgt Van Harten. "We hebben op dit moment geen aanwijzing dat er op de ic medewerkers rondlopen die niet gevaccineerd zijn."

Maar zeker weten doen ze het niet, legt hij uit. "We doen er alles aan, maar kunnen een besmetting niet 100 procent voorkomen. Ook met allemaal gevaccineerde mensen bestaat er een kans dat patiënten besmet worden. Al is de kans met vaccinatie natuurlijk een stuk kleiner."

Vragen naar vaccinatie in het sollicitatiegesprek

"We willen de hoge vaccinatiegraad die we nu hebben, graag behouden. Als een medewerker zich niet wil laten vaccineren dan laten wij die persoon in zijn of haar waarde.", zegt Van Harten. "Maar bij nieuw personeel is dat een andere kwestie."

In dat geval vraagt Rijnstate er in het sollicitatiegesprek naar. Als het antwoord vervolgens is dat de sollicitant daar geen antwoord op wil geven, dan moet er volgens hem kritisch worden gekeken of deze persoon wel moet worden aangenomen.

QR-code vragen aan bezoekers

Een van zijn verpleegkundige van de ic wierp de vraag laatst op; waarom vragen wij bezoekers niet om een QR-code? "Iets wat wij niet aan bezoekers kunnen vragen", zegt van Harten.

"Dat heeft te maken met de privacyregels. Zo zijn de regels en die moeten wij volgen. Wel zegt hij dat als er een uitbraak in het ziekenhuis is, wat nu niet het geval is, hij overweegt te vragen naar de QR-code. "Maar daar zien wij nu geen aanleiding voor."

Strenger zijn

Als je het hem persoonlijk zou vragen, dan zou Van Harten graag aan iedereen die het ziekenhuis binnen komt willen vragen of ze gevaccineerd zijn of niet. "Vanuit het oogpunt van volksgezondheid zou je misschien wel wat strenger kunnen zijn. Dan kom je weer terug op de discussie maatschappelijke vrijheid en gezondheid."

"De discussie hierover leeft intern wel in dit ziekenhuis. Medewerkers hebben ook gevraagd of we bezoekers die zich niet aan de maatregelen houden, eerder de deur kunnen wijzen", legt hij uit. "Dat hebben we nu ook met elkaar afgesproken naar aanleiding van een discussie daarover."

Regels in ziekenhuizen wisselen

De regels en maatregelen zoals ze die in Rijnstate hebben, komen grotendeels overeen met ziekenhuizen in de rest van het land. Toch zijn er kleine verschillen te zien. Bij het ene ziekenhuis mogen twee bezoekers op bezoek komen, en bij het andere ziekenhuis slechts één bijvoorbeeld. Ook wanneer het mondkapje op moet wisselt per ziekenhuis.

Van Harten zou graag zien dat het overal hetzelfde is. "Verschillende regels zijn voor patiënten verwarrend, maar blijkbaar lukt het niet daar een actief beleid over te vormen." Het is overigens niet bekend hoeveel mensen in een ziekenhuis met corona worden besmet. Dit komt omdat het niet gemeld hoeft te worden bij de inspectie Gezondheidszorg.