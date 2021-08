Begin juni kreeg hij zijn tweede vaccinatie, maar nog steeds heeft hij geen QR-code. Tal van telefoontjes naar de helpdesk van de CoronaCheck-app en de GGD haalden niets uit. Jaap en andere gedupeerden zijn er klaar mee. "Je komt in een moeras terecht."

Het leek zo simpel, zegt de 71-jarige Jaap van der Laag. Met meer dan 45 jaar werkervaring in de ict zou hij wel even de QR-codes voor zijn vrouw en hemzelf regelen via de CoronaCheck-app. Beiden waren twee keer gevaccineerd bij de GGD. Voor zijn vrouw was het zo gepiept, maar toen hij zelf met zijn DigiD inlogde ging het mis.

Heel vaak bellen

"De registratie geeft aan dat ik maar één vaccinatie heb gekregen. Toen dacht ik: dit is raar. Ik heb hier het document waaruit blijkt dat het er twee waren. Dus ik ga maar eens bellen."

Maar 2 maanden nadat Van der Laag door de GGD met Pfizer werd gevaccineerd, heeft hij nog steeds geen QR-code.

'Ik moet me nu laten testen'

Jaap van der Laag is niet de enige die problemen heeft met het krijgen van een QR-code. Een oproepje van het EenVandaag Opiniepanel leverde ruim honderd reacties op. Zoals die van Miriam Stoppelenburg. Zij heeft corona gehad en had dus maar één prik nodig om een QR-bewijs te kunnen krijgen. "Tot op de dag van vandaag heb ik geen QR-code", zegt Stoppelenburg. "Ik kan het deuntje van de helpdesk van de GGD inmiddels dromen."

Bron: EenVandaag Miriam heeft de GGD al tientallen keren gebeld, maar nog nooit iemand gesproken.

"De GGD zou het veranderen in het systeem, maar ik zie nog steeds niets. Mijn broer gaat binnenkort trouwen dus ik moet me nu laten testen om binnen te komen", vertelt ze. En dat terwijl ze wél gevaccineerd is en corona heeft gehad. Ze overweegt nu om een tweede prik te halen om van het gezeur af te zijn en daarbij mogelijk ook beter beschermd te zijn tegen corona.

Bij de huisarts geprikt

En ook Brendan Tesch heeft problemen met het ophalen van de QR-code. Hij woont begeleid in een instelling en werd al in maart door zijn huisarts voor de tweede maal gevaccineerd. Maar kennelijk is er iets misgegaan met de registratie van de vaccinaties door de huisarts in het RIVM-systeem.

"Als ik dit eerder had geweten, had ik gewacht tot 1982 aan de beurt was", zegt hij. "Ik was liever via de GGD gevaccineerd. Het betekent dat ik me moet laten testen als ik naar Feyenoord wil."

Ministerie herkent problemen

Alle drie hebben nog steeds geen oplossing en zitten vooralsnog zonder vaccinatiebewijs. Hoelang het gaat duren dat ze hun QR-code krijgen, is nog niet duidelijk.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de problemen te herkennen. "Hoewel de CoronaCheck-app inmiddels meer dan 7 miljoen keer is gedownload en er ruim 17,7 miljoen QR-codes (test-, vaccinatie-, en herstelbewijzen samen) zijn uitgegeven, doen zich bij sommige mensen toch problemen voor."

Per dag bellen honderden mensen

Bij de telefoonlijn van de GGD die de vaccinatiegegevens van mensen kan aanpassen, melden zich op dit moment ongeveer 300 mensen per dag. "Dat zijn mensen waarbij een fout in de gegevens is ontstaan, waardoor hun data moeten worden aangepast. Dat aantal daalt gestaag."

"Eigenlijk hebben die problemen allemaal te maken met datakwaliteit", legt de woordvoerder uit. "Op zich werkt de app naar behoren. De app haalt de data uit de bestanden van de GGD en het RIVM. Als er zich knelpunten voordoen, is het vaak een gegevensprobleem; dan staat er iets niet goed geregistreerd in de vaccinatie- of testgegevens zelf of worden de gegevens niet goed doorgegeven aan de app." Inmiddels is er volgens het ministerie 80.000 keer een QR-code buiten het systeem om afgegeven.