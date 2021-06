Registratieformulieren, gezondheidsverklaringen, PCR-tests binnen een vastgestelde tijd en een antigentest na aankomst: vliegen naar een vakantiebestemming levert weinig voorpret op, maar is eerder een bron van stress. Want er kan van alles misgaan.

Anouk is net terug van haar vakantie op het Griekse eiland Zakinthos. De vakantie was prima, maar de voorbereiding was op z'n zachtst gezegd nogal ingewikkeld. Petra Kok van reisorganisatie TUI waarschuwt vakantiegangers daarom vooraf, want een foutje kan je zomaar je vakantie kosten. "Het is enorm bewerkelijk. Met een vakantie regelen ben je sneller klaar dan met het regelen van alle formulieren." En of een Europees reiscertificaat een oplossing biedt, is maar de vraag.

Spannend

Vanzelf ging het niet, vertelt Anouk. "Ik moest eerst PCR-getest worden. Dat moest ik goed uitzoeken, want het moet een officieel reiscertificaat zijn, afgegeven door een lab. En dan hanteert ieder land ook weer andere maximale tijdframes. Van 24 of 48 uur, daar kan veel verschil in zitten."

"Daarna moest ik een soort registratieformulier invullen, dat moest maximaal 24 uur voor vertrek", vervolgt ze. "Met reisgegevens zoals aankomst, vertrek, accommodaties en noem maar op. Dat moet je opsturen en dan stuurt het land een bevestiging dat het is ontvangen. En dan krijg je in de nacht voor vertrek een QR-code van Griekenland voor toestemming. Die code wordt gescand op Schiphol. Zonder dat kun je niet vertrekken. Dat is best wel spannend zo vlak van te voren."

Terug naar huis

Spannend en ingewikkeld. En dan blijkt die spanning niet misplaatst, want maak je een fout, dan kon dat wel eens een vroegtijdig einde van je vakantie betekenen. Dagelijks komen vakantiegangers hier op vervelende manier achter.

"Het blijft zaak daar heel goed op te letten", waarschuwt Petra Kok van reisorganisatie TUI. "Op elke TUI-vlucht halen we zeker tien mensen er uit, die geen QR-code van het land hadden en dus zijn hun spullen niet op orde. Die kunnen terug naar huis."

Eigen inreis-voorwaarden

Een Europees reiscertificaat zou uitkomst moeten bieden, maar hoe dat er uit moet zien weet nog niemand. Kok waarschuwt daarom voor al te groot optimisme. "Het Europees digitaal certificaat? Ik heb nog geen idee wat er in komt, behalve je vaccinatiebewijs", zegt ze sceptisch. "Alle landen hebben eigen inreisvoorwaarden."

"In Europa kunnen we al jaren niet tot overeenstemming komen over dit soort zaken", legt ze uit. "Ook hierover niet. Dus los van een Europese app en de persconferentie van vandaag, blijven de verschillende regels per land nog wel."

Ouderwets terug in de rij

"Als je gaat, moet je vooraf veel formulieren invullen en alles heel precies en goed lezen, anders gaat het mis", benadrukt Kok ten overvloede. "Bij het ene land moet je kind vanaf 2 jaar oud worden getest, bij een ander land vanaf 6 jaar. De PCR-test moet in ene geval maximaal 48 uur vóór vertrek plaatsvinden, in het andere geval maximaal 48 uur voor aankomst bestemming."

"Je kunt niet meer online inchecken zoals normaal", voegt Anouk nog toe. "Je instapkaart krijg je pas op Schiphol. Het is weer ouderwets, terug in de rij en wachten op je beurt, het duurt nu ook veel langer. Met dat stappenplan op de site van de reisorganisatie ging het, maar het is best even ingewikkeld voor je weg bent."