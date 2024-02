Elk jaar belanden jonge kinderen in het ziekenhuis met een ernstige RS-infectie. Deze week komt de Gezondheidsraad met een advies over vaccinatie tegen dit virus. De zoon van Saskia van Reenen kreeg ernstige RS. Zij juicht zo'n vaccinatie toe.

Een infectie met het RS-virus kan vervelende gevolgen hebben voor jonge kinderen, weet Saskia.

'Hij stopte met ademenen'

"Ons zoontje werd 6 weken te vroeg geboren en had al wat couveusetijd achter de rug", vertelt ze. "Eenmaal thuis groeide hij goed, maar na 3 maanden kreeg hij het RS-virus. Helaas werd dat niet meteen herkend werd door de weekendarts."

Zoals wel vaker tijdens momenten van overdracht, of in het weekend, duurde het even voordat er actie werd ondernomen. Daardoor waren ze er bijna te laat bij. "Ik legde hem in de maxicosi en hij werd helemaal grijs, stopte met ademen. In een reflex schudde ik hem heen en weer, waardoor zijn adem gelukkig weer op gang kwam."

Aan de beademing in het ziekenhuis

Saskia belde 112. "De ambulancemedewerkers hebben hem aan het zuurstof gelegd op onze tafel. Heel heftig zag dat eruit. Toen is hij naar het ziekenhuis overgebracht en daar aan de monitor gelegd. Ook daar viel hij weer weg", vertelt Saskia.

Met spoed kwam er een team van dokters en verpleegkundigen vanuit de intensive care. "Die brachten hem in slaap en legden hem aan de beademing. Op die manier konden ze het virus laten uitwoeden. Pas na een week werd hij niet meer benauwd en kon hij uit zijn slaap worden gehaald."

Astmatische klachten

Voor Saskia en haar partner was het een indrukwekkende periode. "Ze vertelden in het ziekenhuis wel dat de kans dat kinderen eraan overlijden nihil was, maar een opname wil je natuurlijk liever vermijden." Later kreeg hun zoontje astmatische klachten. Daar is hij inmiddels overheen gegroeid, maar hij moest wel al op jonge leeftijd medicijnen gebruiken, vertelt Saskia.

"Ik denk dat het om een opname op de intensive care en beademing te voorkomen wel goed is om te proberen zo'n ernstige RS-infectie te voorkomen met vaccinatie."

Hechting tussen vader en zoon

Saskia's zoon is nu 12 jaar oud en gezond. Ze ziet dat haar zoon door zijn ziekte een sterke band heeft ontwikkeld met zijn vader. Die bleef destijds 's nachts bij hem in het ziekenhuis. "Mijn man was continu bij hem, ik bij ons andere kindje. Die hechting tussen vader en zoon is belangrijk geweest."

Dat Saskia voor een RS-vaccinatie pleit, is gezien wat ze meemaakte niet vreemd. Maar de animo voor kindervaccinaties daalt in Nederland. De vraag is of het wel verstandig is om nog een vaccin toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Saskia denkt van wel: "Als je ziet wat de consequenties zijn voor een kind en de ouders, dan wil je je kind dat besparen."

Ziekenhuisopnames voorkomen

Net als Saskia is ook kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht Patricia Bruijning voorstander van het aanbieden van een vaccinatie tegen RS.

"Dat hele ernstige beloop zie je niet alleen bij kinderen die vroeggeboren zijn of andere kwetsbaarheden hebben. Daarvoor zijn er te veel ziekenhuisopnames. Met een vaccin voorkom je de grote bulk van ziekenhuisopnames."

'6 maanden bescherming genoeg'

Zowel met het eerste scenario als het tweede waar de Gezondheidsraad uit kan kiezen, is het kindje voor een half jaar beschermd. Volgens Bruijning is dat genoeg. "In dat eerste half jaar kan een infectie ingrijpend zijn en tot ziekenhuisopname leiden, daarna vaak niet meer."

Bruijning vermoed dat de Gezondheidsraad zal adviseren een vaccin aan te bieden als dat zo is dan is het vervolgens aan de staatssecretaris om dat advies over te nemen of niet.