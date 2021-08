Rondreizen door Europa is voor sommigen de ideale vakantie. Maar de lol is er dit jaar meer van af: in veel landen moet je je testen als je nog niet volledig bent ingeënt en de regels kunnen per land erg verschillen. Toch houdt dat niet iedereen tegen.

"Ik was nog niet gevaccineerd en had eigenlijk geen zin in het gedoe om me constant te moeten laten testen", zegt Manon Fonteijn. Zij en haar vriend twijfelden nog even of ze wel zouden gaan. Uiteindelijk gingen ze toch: via Duitsland reisden ze naar Bosnië, Servië, Montenegro, Hongarije en Tsjechië.

Stressvol begin

De reis begon niet zonder slag of stoot. Manon liet zich in Nederland testen via Testenvoorjereis.nl, maar de testuitslag had ze niet binnen 24 uur. "Ik ben maar snel op de fiets gestapt in Amsterdam en ik heb een antigeentest gedaan voor tientallen euro's." Een stressvol begin van de vakantie. "Toen dacht ik: 'als het zo de hele reis gaat, hoeft het voor mij niet.'"

Gelukkig verliep het daarna stukken beter. "Het viel me heel erg mee, omdat ik wist waar ik aan begon en het erger had verwacht." Op de grens met Bosnië was het wel even spannend. Haar vriend heeft in oktober corona gehad en is daarom maar één keer gevaccineerd met Pfizer. "Toen moest hij wel even mee het hokje in om uit te leggen hoe dat in Nederland in zijn werk gaat. Uiteindelijk mocht hij toch de grens over."

Testen, testen, testen

Manon liet zich voor de zekerheid wel in elk land testen. "In de meeste landen vroegen ze niet eens naar mijn negatieve test bij binnenkomst en ook niet bij restaurants of toeristische attracties, maar ik wilde gezeur voorkomen."

Een andere reden voor Manon om zich zo vaak te laten testen is dat ze zich ervan bewust is dat ze zonder vaccinatie nog niet beschermd is. "Ik let zelf heel erg op de regels, ook in landen waar ze het niet zo nauw nemen. Ik kan natuurlijk ook gewoon nog ziek worden en ik wil geen corona mee naar huis nemen."

'Het leek alsof corona niet eens bestond'

Ook Tim Leferink liet zich niet tegenhouden door de coronaregels en bezocht samen met zijn vader Duitsland, Denemarken en Zweden. Vooral in Duitsland waren ze erg streng, viel hem op. "In elk café, restaurant of station vragen ze naar je coronacertificaat. Dat zou in Denemarken en Zweden ook wel zo zijn, dacht ik toen."

Maar dat bleek niet het geval. Tim wist van te voren wel dat de regels in Scandinavië wat soepeler waren, maar dat hij zo makkelijk kon reizen door de Scandinavische landen, verbaasde hem. "In Kopenhagen zaten de cafés bomvol en werden de coronaregels amper opgevolgd. En in Zweden leek het alsof corona niet eens meer bestond."

Landen snakken naar toerisme

Henno Taams reist momenteel door Europa en merkt ook vrij weinig van de coronamaatregelen. "Misschien ligt het aan de landen waar ik ben, maar het lijkt een doodnormale zomer te zijn." Henno nam het vliegtuig naar Genève en reisde met het openbaar vervoer door naar Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Bosnië.

"Het scheelt dat ik ben gevaccineerd en nergens hoef te testen. Ik laat m'n formuliertje zien en that's it." Henno ontwijkt wel een aantal landen, zoals Servië, waar hij alsnog zou moeten testen ondanks dat hij volledig gevaccineerd is. Hij denkt dat ze minder streng zijn in de landen rondom de Middellandse zee omdat die landen heel afhankelijk zijn van toerisme. "Ze hebben nu al twee gebroken zomers en snakken naar toerisme, dat merk je. Ze zijn maar wat blij dat ik hier ben en geld uitgeef."

'Gewoon gaan'

Al met al hebben de coronaregels de reizigers niet heel erg belemmerd. Toch zou Manon een rondreis door Europa nu niet per se aanraden. "Je moet je zaken op orde hebben en goed kunnen schakelen als de regels opeens veranderen." Aan de andere kant vond ze het testen ook wel weer meevallen. "Vooral als je gevaccineerd bent, is het heel makkelijk en als je dat niet bent moet je je er gewoon op voorbereiden dat je een aantal keer moet testen, ook geen ramp."

"Je moet je vooral niet te druk maken en gewoon gaan", zegt Henno. Hij geeft wel aan dat je de inreisregels van de landen die je wilt bezoeken goed moet checken. Ook Tim zou het aanraden. "Ik heb natuurlijk alleen ervaringen in Duitsland en Scandinavië, maar als je naar die landen gaat zou ik het zeker aanraden, vooral als je al gevaccineerd bent."