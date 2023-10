Het Máxima MC en Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is bezig met een onderzoek naar het inzetten van zogenoemde 'harthorloges' bij hartpatiënten. Op deze manier kan het ziekenhuis de patiënten in de gaten houden en sneller ingrijpen wanneer dat nodig is.

In Nederland lijden 350.000 mensen aan hartproblemen. Door harthorloges in te zetten, hopen het Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis haar patiënten beter in de gaten te kunnen houden en te helpen.

'Weer volop in beweging'

Eén van die mensen is Ronald Claassen (49). Hij lijdt aan een hartritmestoornis en heeft de afgelopen periode ook hartfalen ontwikkeld. Nu doet hij mee aan het onderzoek en draagt dus zo'n harthorloge.

"Het zijn zaken die mij heel erg parten hebben gespeeld de afgelopen periode, waardoor ik niets of nauwelijks iets kon doen in het leven," vertelt Ronald. Toen kreeg hij het aanbod om mee te doen aan het onderzoek. "Dat heeft me gebracht tot waar ik nu ben: volop in beweging."

'Een kijkje in het leven'

Het horloge verzamelt gegevens over de patiënt die vervolgens naar het ziekenhuis worden gestuurd. Op deze manier kunnen dokters in de gaten houden hoe het met de patiënt gaat.

"Tot nu toe hadden we in de spreekkamer eigenlijk heel weinig gegevens over iemand," vertelt hoogleraar en cardioloog Herald Kemps. "We doen onderzoek in het ziekenhuis, doen bloedonderzoek en vragen hoe het gaat. Zo'n horloge geeft je een kijkje in het leven van iemand, dus je komt veel beter voorbereid in zo'n gesprek en weet ook veel beter hoe het met de ziekte gaat."

'Anders dan een Fitbit'

Het horloge is te vergelijken met een digitaal sporthorloge: het verzamelt data zoals de hartslag, slaap en stress bij de patiënt. Toch zou een normaal digitaal sporthorloge niet voldoen voor hartpatiënten, vertelt Kemps. "We hebben een medische variant in het gebruik waarvan we zeker weten dat de metingen accuraat zijn en gebruikt kunnen worden voor de behandeling van patiënten."

Volgens Kemps meten normale digitale sporthorloges de data best goed, maar blijkt uit onderzoek dat de metingen niet goed genoeg zijn om te gebruiken voor het maken van medische beslissingen. "Tools die worden gebruikt door een Fitbit werken voor gezonde mensen, maar voor mensen met een ziekte is het vaak niet accuraat."

Een gezonde leefstijl

Naast het verzamelen en doorgeven van gegevens, kan het horloge ingezet worden voor het creëren van een gezonde leefstijl. Dit kan bijvoorbeeld in de plaats van hartrevalidatie, waarvoor de patiënt een paar keer per week naar het ziekenhuis moet komen. "Mensen zoals Ronald die werken en een gezin hebben, hebben weinig tijd. Op deze manier kan je het ook integreren in het dagelijks leven en toch revalideren op afstand."

Ronald voelt zich in ieder geval goed bij het gebruik van het horloge. "Ik merk dat ik veel meer rust in mijn lijf heb, in plaats van het opgejaagde gevoel dat ik eerst had."

Voorkomen ziekenhuisopnames

De groep mensen met hartfalen groeit sterk. Dat heeft volgens Kemps te maken met vergrijzing en verbetering van de behandeling van acute hartinfarcten. "Dit is een groep waar veel zorg voor nodig is, waar ook veel resources voor gebruikt moeten worden en veel zorgpersoneel. Daarom is het ook belangrijk dat hier een oplossing voor wordt gevonden."

Dat de artsen door het horloge meer inzicht hebben in het leven van de patiënt, helpt om snel in te kunnen grijpen wanneer er bijvoorbeeld andere medicatie moet worden voorgeschreven of zelfs wanneer een patiënt opgenomen moet worden. Kemps: "Met het monitoren op afstand in het algemeen, kan je 30 tot 40 procent van de ziekenhuisopnames voorkomen. Daar levert dit horloge een bijdrage aan."