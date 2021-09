Een boostervaccinatie in de vorm van een derde of misschien zelfs een vierde prik: het is een optie die nadrukkelijk wordt opengehouden door het kabinet, dat hier 134 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt. Welke scenario's kunnen we verwachten?

"Je kan maar beter nu reserveren, zodat je volgend jaar niet met schaarste zit", zegt Marjolein van Egmond, immunoloog bij het VUmc.

Verschillende scenario's

Er zijn verschillende scenario's mogelijk voor de boostervaccinatie in Nederland. Zo is het nog altijd gewoon mogelijk dat het helemaal niet nodig blijft te zijn, omdat we een goede bescherming hebben opgebouwd.

"Een andere optie is dat de vaccinatie alleen nodig is voor ouderen en zwakkeren, dus dat de immuniteit bij jongeren groot genoeg is", geeft Marjolein van Egmond als mogelijke andere optie.

Geen lange wachtrijen als we het doen

Ook de prikvolgorde zoals we die dit jaar gehad hebben kan veranderen, afhankelijk van wie er boostervaccinaties nodig hebben. Maar nu er al een reservering staat, is de kans groot dat je niet meer lang moet wachten tot je aan de beurt bent, legt Van Egmond uit.

"Als er genoeg voorraad is kan iedereen veel sneller gevaccineerd worden", zegt ze.

Even geduld a.u.b...

Nederland heeft al wel een derde prik klaarliggen voor mensen met een ernstige afweerstoornis, maar de rest van de bevolking moet nog wachten. "Het is verstandig dat Nederland wacht. Je moet de prik alleen geven als het nodig is", zegt Van Egmond.

"Nu kunnen de vaccins beter gebruikt worden in landen waar nog geen prik gezet is", voegt ze toe. Wanneer Nederland weer begint met prikken is nog niet te zeggen. "Als er meer ziekenhuisopnames zijn met ernstige symptomen is dat een signaal om weer te gaan prikken."

Andere landen

Veel andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, zijn al begonnen met een derde prik voor ouderen en verzwakten. Israël loopt het verst voorop met die derde prik. Daar vervalt komend weekend het vaccinatiebewijs zelfs voor mensen met twee prikken.

"Deze landen nemen het zekere voor het onzekere en dat kan ook geen kwaad. Voor Nederland is het nu alleen nog echt niet nodig."