De nieuwe coronavariant omnikron zorgt voor onrust. Veel landen stellen strengere regels in, waardoor onder andere de wintersport net als vorig jaar ver weg lijkt. "De nieuwe restricties zijn flinke tegenvaller."

Wie had gehoopt om deze winter weer als vanouds op de latten te staan, komt van een koude kermis thuis. Een vakantie naar het dikke pak sneeuw in de Alpen wordt door de aangescherpte maatregelen in meerdere skilanden steeds lastiger.

Niet zomaar annuleren

Vorig jaar ging de wintersport voor velen ook al niet door. "Juist daarom kijken wintersporters zo enorm uit naar komend skiseizoen", ziet Petra Kok van reisorganisatie TUI. "Ze geven daarom niet zomaar op en zullen zeker niet direct annuleren."

Oostenrijk was er al vroeg bij met strenge maatregelen: vanwege de hoge besmettingsgraad is daar een tijdelijke lockdown afgekondigd waardoor toeristische reizen niet mogelijk zijn. De lockdown zal uiterlijk op 13 december aflopen, heeft de regering laten weten. Volgens Kok hoopt de overheid het skiseizoen op deze manier nog te redden.

Uitzondering voor skileraren

De Nederlandse Stèfan Leusink geniet momenteel in het Oostenrijkse Kitzbühel als skileraar van de pasgevallen sneeuw. "Het was nog wel even spannend of ik kon gaan omdat ik gevaccineerd ben met het Janssen-vaccin", vertelt hij. Maar uiteindelijk mocht hij toch afreizen naar de pistes in Tirol.

"Wij hebben als Nederlandse skileraren nu een uitzondering gekregen om te mogen trainen, zodat we straks les kunnen geven. Eigenlijk is het hele land in een strenge lockdown. De sneeuw is in elk geval prima, dus we hebben er veel zin in. Hopen dat de zon zich ook nog even laat zien."

Behoorlijke domper

De omikron-variant zet een flinke streep door de boekbereidheid van consumenten, ziet Frank Oostdam van de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). "Daar zijn we absoluut niet blij mee. En ook alle restricties van landen zijn een flinke tegenvaller."

Oostdam is teleurgesteld, want 2020 was al een dramatisch jaar. "2021 zag er echt rooskleurig uit. Daar werd ik echt blij van, eindelijk eens een positieve vibe. Maar die nieuwe variant is een behoorlijke domper op die vreugde."

Situatie per wintersportland

Niet uitwijken naar Zwitserland

Als je bent gevaccineerd ziet de wintersport er de komende weken het meest rooskleurig uit in Duitsland en Italië. Door 2G-beleid hebben ongevaccineerden geen toegang tot restaurants, kroegen en skiliften. En op sommige plekken is ook nog een aanvullende negatieve test nodig voor entree. Maar de pistes zijn open.

Reisbureau TUI drukt reizigers op het hart vooral niet in paniek te raken. "We moeten het gewoon een paar weken afwachten, dat geldt voor ons en ook voor de skiërs. Dingen veranderen zo snel, het is dus een kwestie van de situatie volgen en opletten." Uitwijken naar Zwitserland kan voorlopig niet, want dat land vraagt alle buitenlanders om in quarantaine te gaan. En dat is volgens Kok funest voor een weekje wintersport.