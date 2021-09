Italië gaat nog een stap verder met het gebruiken van de coronapas. Vanaf 15 oktober is het verplicht voor medewerkers om een coronapas te laten zien. "Zonder bewijs kun je niet op de werkvloer komen", zegt verslaggever Eveline Rethmeier vanuit Italië.

In Nederland gaan we vanaf 25 september gebruik maken van de coronapas in de horeca, bioscoop, theater, sportkantines en op evenementen en festivals. Italië maakte al gebruik van de coronapas op plekken zoals de horeca.

Voor iedereen

"De nieuwe regel geldt niet alleen voor ambtenaren maar ook voor de private sector", zegt Rethmeier. "Het is dus niet aan een werkgever, maar het is een wet die voor iedereen geldt die op een werkplek naar binnen wil." Werkgevers die de regels niet naleven riskeren een boete van 1.500 euro.

Als je je coronapas als werknemer niet kan laten zien, wordt je niet ontslagen. "Dat maakt ook dat dit grondwettelijk toegestaan is. Iemand die 5 dagen zonder geldige pas op z'n werk verschijnt moet worden geschorst, maar kan niet worden ontslagen."

Bekijk ook Meeste gevaccineerden steunen invoering coronapas, weerstand onder ongevaccineerden juist enorm

Testen niet gratis

De schorsing is zonder behoud van salaris, zegt Rethmeier. "In theorie kun je je als ongevaccineerde na de pandemie weer op je werkplek melden. Maar in tussentijd krijg je geen salaris en dat zal voor de 23 miljoen werkende mensen in Italië geen optie zijn."

Ook in Italië kan je je net als in Nederland laten testen om ergens naar binnen te kunnen. "Maar ook daar is de regering streng. Die testen zijn niet gratis in Italië. Tot half november kosten ze 15 euro, daarna wellicht meer. Daar moeten werknemers die geen vaccin willen dus 2 á 3 keer per week zelf voor opdraaien. Dat wordt wel een kostenpost. Italië wil voorkomen dat gevaccineerde mensen opdraaien voor de kosten van de testen. Mensen die om medische redenen zich niet kunnen laten vaccineren, krijgen de testen wel gratis."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Vorige maand maakte verslaggever Eveline Rethmeier deze reportage in Italië over de invoering van het vaccinatiebewijs in de horeca.

Vrijheid voor gevaccineerden

De vaccinatiegraad in Italie hangt nu rond de 74 procent. Het kabinet wil dat zo snel mogelijk naar 90 procent. "Zelfs de zeer machtige vakbonden in Italië zijn voor de plannen, omdat ze het als de enige manier zien om bedrijven open en daarmee overeind te houden"

"In Italië ligt er veel meer de nadruk op om de mensen die wel voor vaccinatie kiezen, de zeer ruime meerderheid, te beschermen tegen nieuwe lockdowns."

Weinig protest in Italië

In Nederland is de invoering van de coronapas aangenomen. De nieuwe regel geldt vanaf 25 september. In eerste instantie wilde het kabinet dat de coronapas ook nodig was op het terras, maar dat is niet door de Kamer gekomen. Hij is wel nodig als je bij de horeca naar binnen gaat.

In Nederland stuit de invoering van de coronapas op best wat weerstand uit de samenleving, maar dat valt in Italië heel erg mee, vertelt Rethmeier. "Begin september, toen de pas verplicht werd op scholen, universiteiten en in hogesnelheidstreinen waren er protesten aangekondigd. Maar er kwamen weinig mensen op af. Tot nu toe is er in Italië sporadisch tegen de coronapas geprotesteerd. In grote steden zijn de afgelopen maanden een paar keer hooguit een paar duizend mensen tegelijk een plein op gegaan. De verschillen met Nederland zijn hierin bijzonder groot."