Wie denkt dit EK naar voetbalwedstrijden van 90 minuten te kijken, komt bedrogen uit. Gemiddeld wordt maar 58 minuten gevoetbald, blijkt uit cijfers van analysebedrijf OPTA. De rest van de tijd ligt het spel stil door wissels, blessures en de VAR.

"We houden alle acties die op het veld gebeuren bij, tot op de seconde nauwkeurig. Wordt er bijvoorbeeld een overtreding gemaakt en ligt het spel 30 seconden stil, dan halen we dat van de tijd af. Wat overblijft, de minuten dat de bal in het spel was, is de zuivere speeltijd", vertelt OPTA-analist Bart Frouws.

'Te gek voor woorden'

"Gemiddeld rolt de bal dit toernooi 58 minuten per wedstrijd. De wedstrijd met de minste zuivere speeltijd tot nu toe, is Oekraïne - Noord-Macedonië. Toen was de bal maar 52 minuten in het spel," zegt Frouws. Inclusief de blessuretijd is dat maar net iets meer dan 50 procent.

Bijna de helft van de tijd wordt er dus niet gevoetbald doordat de bal buiten het spel is, maar vaak ook door het tijdrekken van spelers. Oud-voetbalscheidsrechter Mario van den Ende is het helemaal zat: "Het is toch te gek voor woorden dat je wedstrijden ziet waar maar 52 minuten gevoetbald wordt. De mensen in het stadion en op de bank willen voetbal zien. Laten we zo snel mogelijk overgaan op spelen met zuivere speeltijd."

'FIFA wil geen verandering'

In onder meer het basketbal en hockey gebeurt dit al. Daar wordt de tijd stil gezet als de bal buiten is of bij blessures. Volgens Van den Ende is het onvermijdelijk dat dit in het voetbal ook zal gaan gebeuren, al zal dit nog jaren duren denkt hij: "Dat wordt wel 2032 op z'n vroegst. Dat is het tempo wat de FIFA aanhoudt. Het is een traditionele organisatie, zij willen geen verandering. Het duurt vaak al acht jaar voor er een keer een spelregel-proef wordt ondernomen."

De oud-scheidsrechter noemt de videoscheidsrechter als voorbeeld: "In 2004 zat ik al een commissie die onderzoek deed naar de VAR. Pas vijftien jaar later kwam die er. Dus er moet nog wel heel wat water door de Rijn stromen voor we met zuivere speeltijd gaan spelen." De KNVB liet eerder weten de komende jaren te gaan experimenteren met zuivere speeltijd.