Mede dankzij het succes van de Oranjeleeuwinnen wint het vrouwenvoetbal aan populariteit. Steeds meer meiden trainen bij een club. Die trainingen zien er anders uit dan die voor mannen. Vrouwen kampen namelijk vaak met andere blessures dan mannen.

Ook bij de stichting Twents Regioteam, waar talentvolle amateurvoetballers van 8 tot 18 jaar zich verder ontwikkelen, wordt veel aandacht besteed aan preventie. Die is specifiek gericht op blessures die vaker voorkomen bij meisjes en vrouwen.

Kruisbanden en meniscus

Fysiotherapeut Jesse Wiefkers, die betrokken is bij het team, ziet duidelijke verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke lichamen, vertelt hij. "De anatomie verschilt, net als de hormoonhuishouding. Vlak voor of tijdens de menstruatie worden de banden weker en als gevolg daarvan gewrichten instabieler. Maar denk ook aan vermoeidheid en mentale gevolgen van die menstruatie. Dat kan van grote invloed zijn op je prestaties."

Vrouwen hebben over het algemeen meer kans op blessures aan de kruisbanden, de binnenste kniebanden en hun meniscus, vertelt hij. "Dat betekent dat er grote problemen kunnen ontstaan in de knieën, met prestatieverlies als mogelijk gevolg."

Kniespieren trainen

De knieën krijgen dan ook extra aandacht tijdens de trainingen, vertelt de 12-jarige Lieke Veger, die voetbalt bij het Twents Regioteam. "Mijn knieën zijn mijn zwakke plek", vertelt ze.

"Dat hebben meer meiden in mijn team. Daarom krijgen we specifieke oefeningen voor de spieren rond de knieën. Zo worden ze sterker."

Bron: EenVandaag Lieke Veger

'Ik heb nu minder last'

Lieke is er blij mee dat er tegenwoordig meer aandacht is voor het vrouwenvoetbal en de manier waarop een training eruit moet zien. En dat is dus anders dan bij een team met jongens. "Ik heb nu minder last van mijn knieholtes bijvoorbeeld."

En dat vindt ze erg belangrijk, want haar doel is om op een gegeven moment te spelen op professioneel niveau.

'Meld het als er iets is'

"We testen de sterkte van de knieën van spelers en begeleiden ze op een andere manier dan we jongens begeleiden", bevestigt fysiotherapeut Wiefkers. "In die begeleiding nemen we steeds meer het mentale vlak mee. We zeggen: als er iets is, vanwege de menstruatie bijvoorbeeld, meld het ons. Zeker in die fase waarin het lichaam wat instabieler is."

"Dan gaan we bezig met de stabiliteit, met de controle over het lichaam. En op de momenten dat het lichaam weer wél volledig belast kan worden, gaan we bezig met de explosieve bewegingen, de wendbaarheid en alle sportspecifieke taken."

Bron: EenVandaag Mila Achterbos

Even goed als Esmee Brugts

Ook lid van het Twents Regioteam Mila Achterbos (11) is blij met de manier waarop de trainingen bij het Twents Regioteam eruitzien. "Ik train mijn knieën, rug en hamstrings, zodat die sterker worden en ik merk dat dat helpt. Ik heb echt minder blessures dan eerst, ik ben sterker."

Ze vindt het fijn dat er meer aandacht is voor vrouwspecifieke blessures, vertelt ze. Met een grote lach op haar gezicht voegt ze toe: "Dat is de enige manier waarop ik even goed kan worden als Esmee Brugts (Nederlandse profvoetvaller, red.)."

