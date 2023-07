De film Barbie is wereldwijd een megahit, maar zoals bij elk succes is er ook kritiek. De film zou namelijk tégen mannen zijn. Jammer, zegt mediawetenschapper Simone Driessen, want de maatschappij kan juist iets van de film leren, denkt ze.

Barbie draait nu een week in de bioscoop en wordt wereldwijd goed bezocht. De film van regisseur Greta Gerwig heeft een feministische inslag en gaat over de mogelijkheden die vrouwen allemaal hebben. Maar verschillende conservatieve Amerikanen vinden dat de film vol met mannenhaat zit. Ze willen daarom dat de film wordt verboden in de Verenigde Staten.

Kritiek op 'manbeeld'

Zonder te veel weg te geven van het plot, gaat de film over een 'Barbie-wereld' waar vrouwen kunnen zijn wat ze willen. Als Barbie naar de 'echte' wereld gaat, ziet ze juist alleen maar mannen in belangrijke posities. En daar vindt het fictieve poppenpersonage iets van.

Critici zeggen dat de film de man in een mindere positie stelt, vertelt mediawetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Simone Driessen. "Die kritiek zie ik uit de conservatieve hoek komen. En je hoort ook dat er heel erg veel kritiek is op hoe in de film de emancipatie van de vrouw heel erg centraal staat."

Ken maakt transitie door

Wat Driessen interessant vindt, is dat juist Ken een soort transitie doormaakt in de film die vrouwen zelf ook doorstaan hebben. Hij gaat als het ware door de transitie van emancipatie heen, legt ze uit. "De rollen worden in principe in de film omgedraaid. En dat maakt het voor sommigen misschien lastiger te begrijpen."

Maar boven alles is het fantasie, entertainment, benadrukt de mediawetenschapper. "Het is niet per se bedoeld als een hele wijze levensles, maar je kan er natuurlijk wel iets in zien. En ik denk juist dat het sociale commentaar dat in de film zit, niet goed valt bij sommige conservatieve figuren."

'Liefde voor Barbie ziet diep'

Ze snapt wel dat de film zo'n succes is. "We hebben de kracht van Barbie heel lang onderschat. De liefde voor Barbie zit heel diep. Voor veel jonge kinderen komt Barbie al vroeg in hun leven en nu kunnen ze terug naar dat gevoel in de vorm van een film."

Driessen denkt dat vrouwen best vaak vergeten worden bij het maken van films. "We kennen de actiefilms die - als je in gender denkt - best gericht zijn op de man. Terwijl de groep die positieve jeugdherinneringen heeft aan Barbie eigenlijk heel erg groot is. En die groep wordt nu met zo'n product bediend."

Les voor maatschappij

De expert denkt ook dat de Barbie-film juist een goede les kan zijn voor de huidige maatschappij: "Barbie is eigenlijk heel neutraal, ook al kennen we er vrouwen én mannen in toe. Het is een pop, een fantasiewereld. Je kan er alles van maken wat je wil en je kan er ook alles mee doen."

"Het is een spel en dat zouden we juist als maatschappij dan ook iets meer tot ons moeten nemen", vindt ze. "Dat we de vrijheid hebben om verschillend om te gaan met dynamieken. Dus misschien met gender, maar misschien ook gewoon met het idee van: wat gebeurt er nou in die film en wat kunnen we daar nog van leren als huidige maatschappij?"